Гид из Китая задержана после попытки вымогательства денег у туристов Полиция задержала гражданку Китая, нелегально работавшую гидом. На женщину указали туристы, у которых она пыталась вымогать деньги. Новости Пхукета 4 Мая 2017 09:50:05 Фото: Khok Kloi Police Полиция задержала 34-летнюю китаянку Хун Лин, нелегально работавшую гидом на Пхукете и в соседних провинциях. Как пояснили правоохранители, гражданку Китая подвела жадность. Вечером 2 мая Хун Лин сопровождала группу из 22 китайских туристов, возвращавшихся с Симиланских островов по туру от компании Xin Xing Travel & Trading Co Ltd. После того как туристы поужинали в ресторане Tong 777 в провинции Пханг-Нга, их автобус остановился на обочине дороги и гид попыталась собрать с отдыхающих неофициальную «доплату» за тур. «Госпожа Хун заявила туристам, что автобус сломался, а затем попросила каждого из туристов доплатить за экскурсию дополнительные 1100 юаней [около 5,5 тыс. бат с человека или 121 тыс. в сумме]. Туристы платить отказались, между ними и гидом началась перепалка, со стороны отдыхающих прозвучала угроза вызвать полицию, а один из них связался с китайским консульством на Пхукете. По всей видимости, это испугало гида, она просто бросила туристов с водителем и скрылась», – рассказал полковник Сатит Промутай из полицейского участка Кхок-Клоя в провинции Пханг-Нга. Информация о произошедшем была передана полиции, и к вечеру следующего дня правоохранители уже установили место проживания Хун Лин, а также получили ордер на ее арест. Как выяснилось, женщина снимала квартиру в Кату. «Госпожа Хун отвергла обвинения в нелегальной работе туристическим гидом. Сейчас она дает показания. Решение о том, будет ли привлечена к ответственности туристическая компания, еще не принято», – заявил полковник Промутай. Менеджмент Xin Xing Travel & Trading Co Ltd вчерашним вечером для комментариев был недоступен.