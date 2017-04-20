Генеральным менеджером Le Meridien стал Джулиан Лоури

Группа Marriott объявила о назначении нового генерального менеджера гостиницы Le Meridien Phuket Beach Resort.

28 Апреля 2017 11:06:24

Фото: Le Meridien

Как сообщается в пресс-релизе компании, пост занял Джулиан Лоури, работавший в Le Meridien c 2008 года. Сначала господин Лоури руководил в гостинице cегментом F&B, затем cтал помощником руководителя, а сейчас получил топовую должность.

Джулиан Лоури начал работу в отельном бизнесе в 1987 году, когда присоединился к команде английского Sheraton Heathrow Hotel в должности первого помощника шеф-повара. После этого он успел поработать в полудюжине стран, пока вместе с женой и сыном не остановился на Пхукете девять лет назад. В должности генерального менеджера Le Meridien господин Лоури сменил Рудольфа Боргесиуса, бессменно руководившего этой гостинице в течение 16 лет (в общей же сложности господин Боргесиус отдал Le Meridian три с половиной десятка лет).