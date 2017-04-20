The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Генеральным менеджером Le Meridien стал Джулиан Лоури

Группа Marriott объявила о назначении нового генерального менеджера гостиницы Le Meridien Phuket Beach Resort.

28 Апреля 2017 11:06:24

Фото: Le Meridien
Фото: Le Meridien

Как сообщается в пресс-релизе компании, пост занял Джулиан Лоури, работавший в Le Meridien c 2008 года. Сначала господин Лоури руководил в гостинице cегментом F&B, затем cтал помощником руководителя, а сейчас получил топовую должность.

Джулиан Лоури начал работу в отельном бизнесе в 1987 году, когда присоединился к команде английского Sheraton Heathrow Hotel в должности первого помощника шеф-повара. После этого он успел поработать в полудюжине стран, пока вместе с женой и сыном не остановился на Пхукете девять лет назад. В должности генерального менеджера Le Meridien господин Лоури сменил Рудольфа Боргесиуса, бессменно руководившего этой гостинице в течение 16 лет (в общей же сложности господин Боргесиус отдал Le Meridian три с половиной десятка лет).

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Залив Майа-Бэй могут закрыть для туристов на низкий сезон
Залив Майа-Бэй могут закрыть для туристов на низкий сезон
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
BISP продолжает прием заявок на часовой забег
BISP продолжает прием заявок на часовой забег
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.