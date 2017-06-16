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Генерал Сиривато отверг причастность к торговле должностями в полиции

Генерал-лейтенант Теса Сиривато, до недавнего времени руководивший полицией в 8 регионе, выступил на пресс-конференции в Бангкоке и прокомментировал сообщения о возможной торговле должностями в регионе, за который он отвечал.

Новости Пхукета

16 Июня 2017 14:08:00

Генерал-лейтенант Теса Сиривато. Фото: NTT
Генерал-лейтенант Теса Сиривато. Фото: NTT

Генерал Сиривато был переведен с Пхукета в Бангкок в прошлое воскресенье на фоне расследования сообщений о том, что в тайской полиции практикуется торговля должностями. О наличии подобной практики заявил бывший глава Народного комитета за демократические реформы (PDRC) Виттайя Кэупрадай. Его слова стали основанием для проверки, проведение которой поддержали премьер-министр Прают Чан-Оча и заместитель премьера Правит Вонгсувон.

Генерал Чан-Оча поблагодари господина Кэупрадая и заявил, что сам получал жалобы на подобную практику. Генерал Вонгсувон, в свою очередь, отметил, что основания для проверки в отношении ряда офицеров являются обоснованными и пообещал разобраться.

На пресс-конференции в Бангкоке 15 июня генерал Теса Сиривато отверг мысль о том, что торговля должностями могла вестись в полиции Пхукета и других провинций 8 региона.

«За два года в этой должности я никогда не требовал каких-либо благ для себя за повышение сотрудника», – заявил генерал Сиривато, слова которого цитирует государственное новостное агентство NNT. Других цитат из выступления генерала агентство не привело [«Новости Пхукет» ищут дополнительную информацию].

Тем временем СМИ сообщили о том, что на формирование списков повышаемых офицеров полиции мог иметь влияние генерал-майор Сурачет Хакпан, возглавляющий отделы патрульной службы и специальных операций. Во вторник он отверг эти предположения, назвав их не соответствующими действительности. С аналогичным заявлением выступил и глава Королевской полиции Таиланда генерал Чактхип Чайджинда. В свою очередь, заместитель премьер-министра Правит Вонгсувон отметил, что глава полиции может назначить отдельного офицера контролировать процесс ротации кадров и распределения должностей.

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