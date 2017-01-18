Генерал Проусунторн: Проблема очередей в аэропорту Пхукета решена

Шеф иммиграционного бюро Таиланда посетил аэропорт Пхукета и объявил о том, что проблема очередей на паспортном контроле решена.

18 Января 2017 09:03:30

Глава иммиграционного бюро Таиланда генерал-лейтенант Натхатхорн Проусунторн посетил международной аэропорт Пхукета во вторник, 17 января. На месте генерала встречали руководители иммиграционного ведомства по шестому региону, а также глава пхукетского офиса полковник Кантават Понгсатхабоди и его сотрудники. Также в аэропорту собрались и представители местной прессы.

Выступая перед журналистами, генерал Проусунторн объявил, что проблема очередей на паспортном контроле в аэропорту ушла в прошлое. Международный терминал, по его словам, уже полностью укомплектован компьютерами для сотрудников, проводящих паспортный контроль. Кроме того, в зоне паспортного контроля были установлены таблички с указанием того, сколько пассажиру осталось ждать в очереди на проверку документов.

Одновременно генерал Проусунторн призвал пассажиров с пониманием относиться к тому, что паспортный контроль занимает время, поскольку это необходимое требование безопасности.

«Вы должны понимать, что сотрудникам иммиграционного бюро нужно четко проверить все паспортные данные», – заявил он.

«Сотрудники иммиграционного бюро делают свою работу так быстро и эффективно, как только возможно сейчас, но безопасность остается их главным приоритетом», – подчеркнул генерал, добавив, что проверка 10 пассажиров занимает «две-три минуты».

Проблема очередей на паспортном контроле в международном терминале аэропорта Пхукета появилась сразу же после открытия комплекса. В пиковые моменты время ожидания в очереди могло превышать два часа. Для решения проблемы в комплексе был увеличен штат сотрудников иммиграционного бюро, однако выяснилось, что для них нет компьютеров. Сейчас, по словам генерала Проусунторна, компьютеры появились.