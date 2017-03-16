Генерал хочет обсудить с Мааном Самраном столики на пляже Банг-Тао

Командир 25-го пехотного полка Санти Сакунтанак проинспектировал пляж Банг-Тао и теперь намерен выяснить, почему там не устранены нарушения.

16 Марта 2017 09:51:27

В понедельник, 13 марта, генерал Санти Сакунтанак, являющийся старшим из армейских офицеров на Пхукете, проинспектировал пляж Банг-Тао и обнаружил, что один из пляжных клубов установил на песке столики и стулья для посетителей. Поскольку вести частный бизнес на территории общественного пляжа запрещено, генерал намеревается получить объяснения от главы административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маана Самрана.

«Я хочу поговорить с главой Чернг-Талей о ресторане со столами и стульями на пляже. Он прекрасно знает об этом, но не сделал ничего для ареста (sic!) этих людей. При этом пляж Банг-Тао – один из девяти пляжей, на которых распространяется действие пляжной политики», – заявил губернатор, имея в виду правила пользования и управления пляжами, вступившие в силу два года назад. В соответствии с ними, общественные пляжи были зачищены от бизнеса, исключением стали лишь 10-процентные зоны, где возможен оказание услуг по прокату зонтов и массажа.

Генерал Сакунтанак заявил, что уже передал Маану Самрану просьбу явиться для беседы через старшего административного сотрудника (палада) OrBorTor тамбона Чернг-Талей.

«Я хочу выяснить, чего хочет он и чего бизнес хочет на пляже. Я хочу, чтобы они озвучили мне свои соображения, а я передам их армии и комитету по управлению пляжами провинции Пхукет», – отметил генерал.

Стоит отметить, что в последнее время к OrBorTor Чернг-Талей возникли вопросы и в отношении двух других пляжей, правда, не со стороны армии, а со стороны местного бизнеса. На Сурине торговцы просят выделить 10-процентную зону для аренды зонтов и массажа, а на пляже Саэм-Сингх – обеспечить беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью. Эти два момента генерал Санти Сакунтанак также не обошел внимания.

По мнению офицера, менять политику в отношении Сурина не следует – пляж «должен оставаться чистым в честь Короля». Соответствующее решение Маан Самран принял в ноябре 2015 года, после чего 10-процентная зона там была ликвидирована.

Что касается Лаэм-Сингха, то здесь генерал поддержал местных жителей, которые выступают против взимания платы за доступ к пляжу. По его словам, ранее в марте было начато «расследование» по этому факту. Комментируя второй вопрос – о перекрытии дороги к пляжу – генерал подтвердил, что это было сделано по распоряжению военных.

«Я не хочу, чтобы местные жители и туристы парковалась там», – заявил он.

В заключение генерал пообещал, что все перечисленные вопросы будут решаться оперативно и в правовом ключе.

«Я не хочу принуждать людей силой армии. Вместо этого к решению вопросов подключены Морской департамент, Земельный департамент и местные администрации, с которыми мы работаем. Не беспокойтесь, я постараюсь разрешить все проблемы так быстро, как только возможно», – заключил генерал Сакунтанак,