Где растут тайские розы

Февраль, наверное, любимый месяц продавцов цветов из-за празднования Дня святого Валентина, одним из символов которого являются розы. Но откуда берутся цветы на прилавках тайских магазинов?

1 Марта 2017 14:57:23

Пхукетский климат не очень подходит для выращивания роз, поскольку здесь для них банально слишком жарко. Другое дело – север Таиланда, в частности, провинции Так и Чианг-Май. Именно там, на границе с Мьянмой, фермеры выращивают цветы, которые затем продаются по всему Королевству.

Тайские розы уступают по качеству голландским или китайским, но и цены на них менее кусачие, а значит порадовать цветами близких могут и жители страны с не самым высоким достатком.

Как правило, тайские фермеры из Така и Чианг-Мая собирают цветы в течение дня, упаковывают в связки по 50 штук, и около 18:00 пикапы с грузом отправляются в сторону Бангкока. Часть поставок следует в столицу напрямую, другая же – лишь до провинции Накхон-Патхом, где находится своего рода перевалочный пункт. Некоторые из бангкокских торговцев цветами предпочитают перехватывать товар на полпути, осуществляя финальный этап доставки самостоятельно.

Главный цветочный рынок Бангкока – Pak Khlong Talad, находящийся недалеко от Чао-Пхрайи в самом центре тайской столицы. Именно сюда стекаются розы и другие цветы со всего Королевства. Круглосуточный рынок Pak Khlong Talad – колоритное место, притягивающие не только представителей цветочного бизнеса, но и многичисленных туристов. И цены на цветы здесь, разумеется, самые низкие в столице.

Pak Khlong Talad оживает около 4:00 утра, когда на рынок прибывают пикапы с грузом и торговцы начинают оживленно разбирать товар. Забудьте о накладных, товарных чеках и прайс-листах – торговля здесь ведется так, как она и должна вестись на базаре: с шумом, гамам и постоянными спорами о цене.

Когда рыночные торговцы разобрали груз, приходит очередь обычных покупателей. Розы из провинции Так считаются не самыми лучшими и цены на них варьируются от 150 до 300 бат за 50 штук. Розы из Чианг-Мая уже на сотню-другую дороже, а товар высшего разряда – импортные цветы, поставляемые из Нидерландов, Китая, Кении, Индии и Малайзии.

Бангкокские флористы и владельцы цветочных магазинов закупаются именно на Pak Khlong Talad. У каждого из них, разумеется, есть свои предпочитаемые поставщики, но выбирать товар всегда приходится по ситуации – зачастую партия роз из Чианг-Мая может оказаться менее качественной, чем товар из Так у соседнего поставщика.

По этой цене сложно предсказать и розничную цену тайских роз, она может варьироваться от 20 бат до 150 бат. В принципе, хороший букет в столичном магазине можно собрать за 1000 бат, но можно и дешевле. Как и во многих других случаях, все зависит исключительно от бюджета покупателя, а также от того, в когда именно клиент заглянул к флористу. В День святого Валентина и в дни других праздников цены могут легко вырасти в два-три раза.