Гармония al fresco в Rock Salt Повара Rock Salt особое внимание уделяют использованию самых свежих продуктов, получаемых из первых рук. Фрукты и овощи на кухню поставляют местные фермерские хозяйства, а рыбой и морепродуктами заведение обеспечивают рыбаки из Раваи. Антон Махров 16 Ноября 2016 15:56:52 Расположенный на северо-западной оконечности пляжа Най-Харн, ресторан Rock Salt – одно из мест, которые знает каждый, но где бывали немногие. Признаться честно, до недавнего времени я и сам был из тех, кто постоянно думал зайти в этот ресторан, но все никак не получалось. В итоге, как это часто случается на Пхукете, жизнь решила все сама: команда гостиницы The Nai Harn пригласила на ужин, в последний момент место поменялось и я не без удивления обнаружил себя за столиком Rock Salt. В паре метров под моими ногами волны облизывали скалы, а впереди открывалась панорама Най-Харна с ветряками на заднем плане. Ресторан Rock Salt – средиземноморское заведение как в плане кухни, так и по атмосфере. И пожалуй, место идеально подходит для романтического ужина: солоноватый морской бриз неожиданно гармонично смешивается с запахами хлеба из дровяной печи, а тихая музыка дополняет плеск волн так, будто составитель плей-листа изначально закладывал в композицию их наличие. В каком-то смысле мне даже повезло, что я впервые попал сюда не в 2012 году, а в 2016, когда в The Nai Harn сменился менеджмент, вдохнувший новую жизнь в старую гостиницу и ее рестораны, а кухню взял под свое крыло шеф-повар Марк Джонс. Меню Rock Salt – средиземноморские блюда, с особым акцентом на использование местные ингредиентов и легкими тайскими нотками. Чтобы показать, что это значит на деле, шеф Марк сразу же подал на стол фирменное севиче Rock Salt из сибаса с оливковым маслом, лимоном, мятой и кинзой. Рыба оказалась наисвежайшей, а соус – настолько идеально сбалансированным, что я не мог не попробовать выпытать рецепт у Марка. Как оказалось, идеальное севиче начинается с подъема до зари, с тем чтобы к пяти утра приехать на рынок в Раваи и купить у рыбаков того самого идеально свежего сибаса. И если Париж стоит обедни, то севиче стоит сна. Что же касается заправки, то здесь секретным ингредиентом выступает помело, которое позволяет выправить баланс кислого и сладкого в нужную сторону. Стоит отметить, что немало блюд в меню отмечены той же буквой «S», что и севиче. Эта маркировка означает, что еда приготовлена из местных продуктов, выращенных органическим способом или добытых традиционным промыслом. Таковы, к примеру, два популярных тайских салата – из помело и из папайи (Ям Сом О и Сом Там соответственно), а также «крабовые котлетки морских цыган из Раваи» (обязательно попробую в следующий визит, а пока лишь могу предположить, что это одна из вариаций Тод Ман). Расправившись с севиче я решил, что стоит и дальше пойти по морепродуктам, но уже в тайском стиле, поэтому взял Гунг Об Вунсен, тигровых креветок в горшочке со стеклянной лапшой, чесноком и имбирем. Это, пожалуй, обязательное блюдо для любого тайского ресторана, специализирующегося на морепродуктах, и если кто-то не любит острое – то это отличный выбор. Для поклонников погорячее в меню есть Гунг Чу Чи – креветки в остром карри-соусе, обожаемом всем южным Таиландом. Кроме индивидуальных блюд в Rock Salt есть и тарелки на компанию, которые безусловно заслуживают внимания. Шеф Марк освободил меня от необходимости делать мучительный выбор и подал мезе из даров моря. В меню блюдо шло с пометкой «на двоих», и по моему личному мнению, двое – это минимум. Мезе подается на трехэтажной этажерке из тарелок. Конструкция щедро нагружена креветками, рыбой и морепродуктами, зажаренными на сковороде или на гриле. Судя по всему, состав мезе – это «улов дня», который может варьироваться от раза к разу. Мне снова достались тигровые креветки, а также кальмар, осьминог, жареные сардины и красный снеппер. Все с хрустящей корочкой и при этом не пересушенное внутри. Мезе подается с картофелем-фри, легким овощным салатом и примерно половиной дюжины разных соусов, среди которых не хватает, разве что, тайского Нам Чим Талэй, чтобы разбавить средиземноморскую композицию легким тайским аккордом. Впрочем, дары моря меня настолько увлекли, что о Нам Чиме я вспомнил, лишь когда тарелка опустела. Завершилось же мое знакомство с Rock Salt паннакоттой с фруктовым салатом и мороженым. Как показала практика, легкий десерт прекрасно находит себе место даже после обильного ужина. Тем более, что после трапезы можно удобно откинуться в кресле и насладиться видом на вечерний Най-Харн. Это удовольствием в Rock Salt подают бесплатно. Ресторан Rock Salt находится у въезда в отель The Nai Harn на одноименном пляже Пхукета. Кроме морепродуктов в меню представлен богатый выбор блюд из дровяной печи и тандыра, пицца и паста, мясо и рыба на гриле. Подробная информация на сайте www.thenaiharn.com и по телефону 076 380 200.