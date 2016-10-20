Футбольный сезон в Таиланде окончился досрочно

Глава Футбольной ассоциации Таиланда встретился с представителями ведущих клубов. Участники совещания приняли решение досрочно завершить все турниры в стране.

23 Октября 2016 17:41:04

Фото: Tawatchai Kemgumnerd / Bangkok Post

Футбольный год в Таиланде завершился досрочно в связи с кончиной Его Величества Пхумипона Адульядета. На заседании 17 октября ведущие клубы страны поддержали решение Футбольной ассоциации Таиланда (FAT) отменить оставшиеся матчи всех турниров и определить победителей и проигравших на основании результатов, достигнутых командами к настоящему моменту.

Единственным клубом, поддержавшим продолжение турниров, стал Chonburi FC, представители которого подчеркнули, что правительство не возражало против того, чтобы команды доиграли матчи после истечения 30-дневного периода отмены всех развлекательных мероприятий. Однако против этой идеи выступили сразу 17 команд.

Чемпионом Таиланда по футболу досрочно стал Muang Thong United FC, который по итогам 31 тура возглавлял турнирную таблицу Премьер-Лиги с 80 очками. Второе место занял клуб Bangkok United, его отставание от лидера составило 5 очков. В первый дивизион по итогам сезона вылетели BBCU, Army United и Chainat FC.

В Кубке Лиги не сыгранным оставался только один матч – финальный. Его также было решено не проводить, победителями этого года совместно стали Muang Thong United FC и Buriram United. Розыгрыш FA Cup был остановлен на этапе полуфинала, так что титул и призовые деньги поделят четыре команды – Chonburi FC, Sukhothai FC, Chainat FC и Ratchaburi Mitr Phol FC.

В Первом дивизионе победителем был объявлен клуб Thai-Honda, набравший 52 очка по итогам 26 матчей и завоевавший путевку в Премьер-Лигу. Также повышение заработали Ubon UMT (49 очков) и Thai Port (47 очков). При этом, ввиду пересмотра структуры футбольных лиг, никто из Первого дивизиона в этом году не вылетел.

Что касается официальных матчей сборной, то здесь изменений не предвидится. Президент Футбольной ассоциации Таиланда генерал Сомйот Пумпунмуанг подтвердил, что встреча между Австралией и Таиландом в рамках квалификации на Чемпионат мира 2018 пройдет по расписанию, 15 ноября, в Бангкоке.

«Мы получили ответ от ФИФА. Ассоциация заявила, что не может принять изменения времени проведения встречи или перенос матча на нейтральное поле, так что мы организуем игру, как и анонсировалось, 15 ноября», – заявил глава FAT