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Футбольная академия BISP разгромила Phuket FC

Воспитанники BISP Cruzeiro Academy сыграли товарищеский матч с профессиональным футбольным клубом Phuket FC и уверенно переиграли соперников.

Мэтт Понд

27 Июня 2017 10:32:45

Фото: Мэтт Понд
Фото: Мэтт Понд

BISP Cruzeiro Academy и Phuket FC сошлись в товарищеском матче 19 июня. Встреча проходила на одном из полей BISP и собрала около сотни болельщиков.

С первых минут профессиональный клуб пошел вперед и прижал команду BISP к собственным воротам. Голкиперу хозяев неоднократно приходилось вступать в игру, но свои ворота ему все же удалось отстоять. На перерыв соперники ушли при счете 0:0.

Во втором тайме расклад сил поменялся. Команда BISP практически все 45 минут доминировала на поле, результатом чего стали сразу три гола в ворота Phuket FC.

После матча тренер BISP Cruzeiro Academy Джонатас Кандидо особо отметил успех своей команды в обороне в течение первого тайма.

«Я думаю, это был лучший год в истории академии. Мы сыграли четыре матча и в трех одержали победу. Мне кажется, спортсмены наконец-то впитали философию Cruzeiro», – заявил господин Кандидо.

Phuket FC продолжит выступление в Thai League 4 в субботу, 1 июля. Групповой этап турнира завершится в течение месяца. Ближайшие соревнования с участием команды BISP Cruzeiro Academy – футбольный турнир в Бангкоке в сентябре.

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