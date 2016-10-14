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Франсуа Олланд выразил соболезнования в связи с кончиной Короля Таиланда

Президент Франции высказал слова сочувствия и поддержки Королевской семье и народу Таиланда в связи со смертью Его Величества Короля Пхумипона Адульядета.

Новости Пхукета

14 Октября 2016 09:44:08

Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.
Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.

«С глубокой скорбью я узнал о кончине Его Величества Пхумпиона Адульядета, короля Таиланда. Я почитаю память друга Франции и человека исключительной судьбы, который трудился всю свою жизнь, чтобы привести свою страну к модернизации и процветанию», – говорится в заявлении французского президента, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.

«От имени французского народа и от моего личного имени я выражаю королевской семье и тайскому народу мои искренние соболезнования», – добавил Франсуа Олланд, подчеркнув, что в этот день Франция скорбит вместе с Таиландом.

Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур. С сегодняшнего утра и на 30 дней флаги в Королевстве приспущены.

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