Фестиваль Tropical Sound Wave Дата/Время начала: 5 Января 2017 18:00:00 - 5 Января 2017 04:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Dream Beach Club представляет Tropical Sound Wave, музыкальный фестиваль с впечатляющим составом участников из разных музыкальных жанров. В формате живой импровизации прямо перед вами родится совершенно новый звук от Lampbl Orchestra совместно со всемирно известным Симфоническим оркестром Алматы, меццо-сопрано Юлии Зиновьевой, джазом всемирно известного американца Элайджи Рока и трио Music Matters, виртуозным фортепиано Ивана Шарапова, уникальной современной скрипкой Алекса Грега, диджейскими сетами, огненным шоу, тропическими танцорами и многим другим, за чем вы еще не раз захотите вернуться. Бронирование: +66805382522, [email protected] КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Адрес : Dream Beach Club телефон : 080 538 2522 Веб-сайт : www.facebook.com/events/236876150074044/ Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт