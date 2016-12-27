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Фестиваль Tropical Sound Wave

Дата/Время начала: 5 Января 2017 18:00:00 - 5 Января 2017 04:00:00

Dream Beach Club представляет Tropical Sound Wave, музыкальный фестиваль с впечатляющим составом участников из разных музыкальных жанров. В формате живой импровизации прямо перед вами родится совершенно новый звук от Lampbl Orchestra совместно со всемирно известным Симфоническим оркестром Алматы, меццо-сопрано Юлии Зиновьевой, джазом всемирно известного американца Элайджи Рока и трио Music Matters, виртуозным фортепиано Ивана Шарапова, уникальной современной скрипкой Алекса Грега, диджейскими сетами, огненным шоу, тропическими танцорами и многим другим, за чем вы еще не раз захотите вернуться. Бронирование: +66805382522, [email protected]
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Адрес : Dream Beach Club
телефон : 080 538 2522
Веб-сайт : www.facebook.com/events/236876150074044/
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Расположение

 

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