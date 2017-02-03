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Фестиваль еды и музыки в Лагуне

Дата/Время начала: 3 Марта 2017 19:00:00 - 5 Марта 2017 17:00:00

Пхукетская Лагуна приглашает на фестиваль еды и музыки Laguna Phuket Food & Music Festival 2017. Все сборы будут переданы фонду Children First для передачи детским приютам Пхукета. 3 марта – ужины поп-ап в отелях лагуны. 4 марта – Food & Music Festival в Canal Village (вход свободный) и гала-ужин Latitude Marquee. 5 марта - воскресный супер-бранч в XANA Beach Club. Радиостанция Live 89.5 и газета Khao Phuket являются спонсорами мероприятия. 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Laguna Phuket
телефон : 076-362300 #1404
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Расположение

 

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