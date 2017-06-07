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Фермерам Са-Кэу выделили миллиард на разведение коз и бычков

Кабинет министров Таиланда выделил 1,03 млрд бат на развитие животноводства в провинции Са-Кэу в ближайшие шесть лет.

Новости Пхукета

7 Июня 2017 16:16:07

Фото: Wilheln Fyles
Фото: Wilheln Fyles

На государственную поддержку могут рассчитывать более 6,3 тыс. фермеров, ведущих сельскохозяйственную деятельность на участках суммарной площадью свыше 100 тыс. рай земли, пишет Bangkok Post.

По словам официального представителя правительства Таиланда Сансерна Кэукамнерда, Министерство сельского хозяйства страны выступило с соответствующей инициативой на фоне снижения числа фермеров, занимающихся разведение мясных пород крупного рогатого скота. По словам специалистов, высокие затраты и долгий срок окупаемости заставляет фермеров отказываться от этого бизнеса, несмотря на растущий внутренний и международный спрос.

В правительстве рассчитывают, что субсидии заставят фермеров из склонных к засухам районов Са-Куэ переключиться с риса на коз и бычков. Непосредственно эта провинция была выбрана из-за статуса особой экономической зоны, стратегического расположения рядом с Камбоджей и Вьетнамом, а также потенциала промышленного развития и экспорта своей продукции в страны АСЕАН.

План по поддержке фермеров включает строительство скотобоен и заводов по производству кормов для коз и бычков. Реализован шестилетний проект будет в районах Араньяпратхет, Кхок-Сунг и Ваттхана-Накхон. 

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