Fatboys Bar: Воскресенье по-британски

Вывеска Fatboys Bar гласит, что именно здесь вы найдете настоящую английскую еду, и это действительно так.

1 Июля 2017 16:00:00

На первый взгляд Fatboys Bar может показаться совершенно непримечательным уличным баром, каких предостаточно затерялось на Nanai Rd. и других узких улицах Патонга. Да что уж там, Fatboys просто не может таким не показаться. Небольшое одноэтажное заведение с открытым залом на дюжину мест, скромная барная стойка, телевизор на стене и неизменный атрибут таких мест – сидящий за столиком хозяин с ноутбуком. Fatboys производит впечатление обычного бара в Патонге – непритязательной мечты перебравшегося на Пхукет и обосновавшегося здесь экспата.

Это впечатление недалеко от истины, но в этом одновременно и главный козырь Fatboys. Это начинаешь понимать ближе к вечеру, когда заведение наполняется посетителями, по большей части знакомыми друг с другом. Еще четче картина становится при взгляде на меню, которое практически полностью состоит из британской классики. Окончательно же паззл складывается, когда рядом с квадроциклом владельца паркуется первый Harley Davidson. Это место для друзей хозяина, и все в нем заточено под их вкусы, а не под туристическую моду.

Вывеска Fatboys Bar гласит, что именно здесь вы найдете настоящую английскую еду, и это действительно так. Странно было бы ожидать, чтобы хозяева – уроженец Йоркшира по имени Джей и его супруга Лек – подавали и своим друзьям дефлопе с крутоном. А еще более странно было бы, если бы стоил крутон 10 евро. В Fatboys Bar порции щедрые, а позиций дороже 250 бат в меню просто нет. Вернее, проще было бы сказать, что в Fatboys все по 250 бат.

Так, по воскресеньям Джей и Лек собирают друзей на классическое английское жаркое. На выбор – ростбиф, баранина или цельный цыпленок-гриль плюс традиционный гарнир из жареной картошки, йоркширского пуддинга морковки и овощей на пару. На той же большой тарелке подаются сосиски в тесте по-домашнему и хлебно-луковые шарики с шалфеем. В качестве обязательного дополнения – классическая британская подливка к мясу, теплая горчица, соусы на основе мяты и хрена, английский соус HP. Цена за все – 250 бат, атмосфера дружеского обеда в кругу британских экспатов – бесплатно.

Джей с пониманием относится к графику жизни Патонга, поэтому воскресное жаркое в Fatboys Bar подается не два-три часа, а с полудня и до полуночи. Точно также же круглый день доступен и британский завтрак за уже предсказуемые 250 бат. В конце концов, никто же не знает, в котором часу у каждого из гостей началось утро.

Меню Fatboys – это ночной кошмар худеющей блондинки и мечта проголодавшегося байкера. Английский пирог с почками, фиш-н-чипс, бургеры и – особняком – гигантский йоркширский пудинг с мясной подливкой, которая подается в нем, как в тарелке. Почти каждая из позиций меню сопровождается припиской – «подается с картошкой и фасолью».

В Fatboys можно найти и такие обязательные блюда «английской» кухни, такие как виндалу, тикка масала, кебабы и курицу в кисло-сладком соусе по-гонконгски – без них вкус Лондона давно уже немыслим. Гарнир на выбор – рис и опять-таки картофель.

«Все, что есть в меню, готовится на английский манер. Если вы пойдете в китайский ресторан, то вам подадут совсем не то, что на английских улицах. Аналогично и с индийской кухней: в Индии она будет просто-напросто не такой, как дома», – объясняет Джей.

Один из поводов его гордости – фиш-н-чипс. Хозяин Fatboys Bar утверждает, что не скупится покупать импортную рыбу.

«Я единственный здесь, кто готовит настоящий фиш-н-чипс в пивном кляре и с настоящей треской», – заявляет британец.

Как и другие экспатские заведения, Fatboys Bar весьма активен на Facebook, и судя по записям, время от времени Джей и Лек выходят за пределы меню, устраивая, к примеру, вечера ребрышек барбекю. Впрочем, чаще их страница выглядит как хронология встреч клуба друзей за тем самым воскресным ростбифом, цыпленком и барашком. Выглядит все вопиюще по-британски – настолько, что хочется немедленно бросить все, поехать в Патонг, взять полную тарелку жаркого и поднять тост за «Арсенал» или «Челси».

Кстати, о тостах. На тот случай, если ночной просмотр футбола не позволит в воскресенье добраться до традиционного застолья, в Fatboys Bar есть доставка. Можно просто оставить сообщение на Facebook и начинать отсчитывать минуты до того, как прямо к двери привезут заказанные кебаб, виндалу и пирог с почками. Говорят, они после излишне активной ночи отлично помогают.

Подробнее о Faboys Bar – на www.fatboysbarpatong.com и facebook.com/Fatboysbarofficial.