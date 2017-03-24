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Family of War Stories: Учащиеся BISP вспоминают военные истории своих семей

Война – это всегда трагедия, отпечаток которой остается в памяти поколений. Впрочем, история показывает, что память о любых, даже самых страшных событиях постепенно стирается и люди забывают извлеченные некогда уроки.

Новости Пхукета

6 Апреля 2017 16:01:33

Вот уже несколько лет подряд в British International School Phuket реализуется проект, в рамках которого школьники поддерживают историческую память, собирая и пересказывая истории тех, кому довелось узнать, насколько война ужасна. Пожалуй, в мире нет ни одной семьи, где никто и никогда не соприкосался с подобным. И каждый год девятиклассники BISP на личном опыте узнают, что и их семьи – не исключение. Школьники изучают военную прозу и поэзию, фильмы о войне, песни военных лет, а главное – беседуют с родными, которым зачастую есть, что рассказать. Результатом становится серия черно-белых видеороликов Family of War Stories, в которых учащиеся рассказывают, что им удалось узнать.

«Для этого проекта им приходится изучить свою семейную историю и найти родственника, который лично столкнулся с войной. Они беседуют с родителями, дядями и тетями, дедушками и бабушками, иногда даже прадедушками и прабабушками, среди которых, как правило, находится кто-то, кто лично испытал на себе ужасы и тяготы войны, а также изучают исторический контекст конфликта, который затронул их семью», – объясняет автор проекта Роберт Марк, преподающий в BISP английский язык.

Снятые девятиклассниками ролики затем выкладываются на сайте школы и на YouTube. Просмотр этих видеоисторий от первого лица оставляет сильное впечатление, особенно с учетом того, что в BISP учатся дети из разных стран, зачастую сражавшихся друг с другом в прошлом. Фактически проект школы – это хроника вооруженных конфликтов на планете в XX веке, но записанная не сухим языком учебника истории, а пропущенная через себя рассказывающим, ведь речь каждый раз идет о его или ее семье.

«Для этих подростком часто оказывается шоком узнать истории, в курсе которых они зачастую не были раньше, и понять, что война оставила отпечаток на жизнях не только абстрактных незнакомцев или вымышленных персонажей книг, но также и членов их их собственных семей», – говорит Марк.

В этом году проект Family of War Stories вышел за пределы изначального формата и к видео добавились презентации школьников в формате двухстраничных «графических новелл».

«Мы изучили техники, использующиеся в графических романах, взяли некоторые из них за образцы и попросили студентов сделать собственные произведения по мотивам семейных историй войны», – объясняет Марк.

Сами школьники признаются, что для них участие в Family of War Stories стало важным опытом.

«Это изменило мое видение войны. Раньше я не осознавал, насколько моя семья была затронута Второй мировой. Теперь я знаю и смотрю на войну иначе», – говорит девятиклассник Джордан Хайвард.

«Я был просто шокирован, когда отец рассказал мне историю прадедушки, который принимал участие в Первой мировой войне в составе так называемой Спортивной тысячи», – добавляет Кит Стивенс, для которого подробности участия Австралии и Новой Зеландии в Дарданелльской операции тоже стали новым знанием.

Больше узнать о Family of War Stories и посмотреть записанные в рамках проекта истории можно на сайте www.bisphuket.ac.th/family-of-war-stories-2017.

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