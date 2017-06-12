Фальшивые 500 бат снова замечены на Пхукете

Владелица уличного ресторанчика в Пхукет-Тауне сообщила о том, что один из клиентов расплатился с ней фальшивой банкнотой в 500 бат.

12 Июня 2017 14:37:17

Фото: Nong A / Facebook

Сообщение о новом появлении на Пхукете поддельных банкнот номиналом в 500 бат было опубликовано в одной из местных групп в Facebook. Сообщение с фотографиями оставила пользователь с никнеймом Нонг А, представившаяся хозяйкой уличного ресторанчика, подающего карри с рисом.

«Появились фальшивые купюры в 500 бат, я сама уже лично столкнулась, будьте внимательны, получая 500-батовые банкноты», – написала она.

«На этой банкноте нет водяных знаков, изображение на обратной строне перевернуто. Я обратилась в банк, и они подтвердили, что купюра поддельная. Мне повезло, что заплативший этой банкнотой человек, согласился взять ее назад и вернуть настоящие деньги», – добвила Нонг А.

По словам женщины, утром 11 июня в ее заведение на Luang Phor Rd. в Пхукет-Тауне заглянул один из постоянных клиентов, владелец магазина неподалеку. Мужчина заказал еды на 60 бат и расплатился 500-батовой банкнотой. Однако когда Нонг А изучила деньги, они показались ей подозрительными.

«Я попросила клиента дать мне другую купюру, но он отказался, заявив, что других денег у него нет. Тогда мы сказали посетителю, что он может оплатить счет в течение дня, и попросили вернуть сдачу, но это его разозлило и он быстро покинул ресторан. Позже в тот же день я послала к нему одного из сотрудников, чтобы он вернул фальшивую банкноту. Тот взял фальшивую купюру и вернул полученные им 440 бат сдачи, но лишь после того, как сперва пригрозил вызвать полицию», – рассказала Нонг А.

В настоящий момент неизвестно, были ли поставлены в известность о произошедшем правоохранительные органы. От себя же Нонг А призвала продавцов и кассиров внимательные проверять получаемые от покупателей купюры.

Напомним, в предыдущий раз случаи оплаты товаров фальшивыми купюрами номиналом в 500 бат были отмечены в феврале. Подробнее читайте здесь.