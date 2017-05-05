Еще четырех пассажиров «Аэрофлота» выписали из больницы

По состоянию на вечер 4 мая в больнице Samitvej Srinakarin Hospital остаются еще семь пострадавших пассажиров рейса SU 270.

5 Мая 2017 09:30:31

Фото: John Taggart / Wikimedia Commons

Посольство Российской Федерации в Бангкоке сообщило о том, что из больницы Samitvej Srinakarin Hospital были выписаны еще четыре россияна, госпитализированных после того, как самолет «Аэрофлота», на борту которого они находились, попал в зону турбулентности.

«В больнице пока остаются еще семь российских граждан, им оказывается необходимая помощь», – цитирует ТАСС заявление заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова. Имена россиян, находящихся в Samitvej Srinakarin Hospital, агентство не приводит.

В понедельник, 1 мая самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU 270 Москва-Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности, в результате чего 27 человек получили травмы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по факту происшествия.