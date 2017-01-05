Esenzi на PIMEX: Подавая изящество

УЧАСТНИК PIMEX 2017: Ресторан Esenzi и новый стандарт высокой кухни на Пхукете.

6 Января 2017 09:51:51

Открывшийся в конце ноября Esenzi – это гораздо больше, чем новый ресторан высокой кухни на пляже Натай. Как и его предшественник Aziamendi, это новый стандарт гастрономического опыта, в котором задействованы все органы чувств. Ресторан Esenzi предлагает полное погружение в мир изысканной гастрономии и светского лоска. Здесь на высоте абсолютно все: обслуживание, меню, интерьер.

Esenzi специализируется на дарах моря, причудливо собирая перед гостем мозаику из всего, что может предложить океан. В основе кулинарной концепции – классика работы с морепродуктами, когда природа уже все сама создала идеально, и задача шефа – украсить и дополнить натуральные шедевры, подчеркивая и оттеняя вкусы, а заодно удивляя гостя. Источник вдохновения – весь мир и все стихии природы. Блюда в Esenzi одновременно простые и сложные, современные и классические. Также особое внимание уделяется сезонности продуктов.

Кроме меню a la carte, ресторан Esenzi предлагает дегустационные сеты, за каждым из которых стоят часы и дни вдумчивой работы поваров, поставивших себе цель представить портрет современной, прогрессивной кулинарии мирового уровня.

В плане дизайна ресторан, находящийся при эксклюзивном Iniala Beach House, совершенно безупречен, и не будет преувеличение сказать, что создателям удалось достичь гармонии между тем, что гость видит на тарелке, и тем, что его окружает, что он слышит, видит и чувствует. В Esenzi одно является отражением и дополнением другого: музыка, свет и декор продуманы так же тщательно, как и меню.

Создатели заведения – Марк Вайнгард из Iniala Group и исполнительный шеф-повар Тим Батлер, который ради этого проекта перебрался на пляж Натай из Бангкока. В последние годы Тим был на первом плане гастрономической сцены столицы. Там ресторан EatMe, который под его чутким контролем вошел в список 50 лучших заведений Азии по версии San Pellegrino и с каждым годом улучшает позиции в рейтинге. Сейчас EatMe располагается на 23 строчке.

Esenzi работает с 18:00 до 23:00, но ланчи и воскресные бранчи также в проекте. Подробнее можно узнать на EsenziRestaurant.com, странице заведения в Facebook или по телефону +66 (0) 76-451-456.





*Материал был изначально опубликован в специализированном яхтенном журнале Set Sail, бесплатно распространяющемся на PIMEX. Компания Class Act Media и «Новости Пхукета» являются информационными спонсорами шоу. Подробнее о выставке – на сайте www.phuketboatshow.com.