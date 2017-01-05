Click to download Tribute to His Majesty PDF

The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Esenzi на PIMEX: Подавая изящество

УЧАСТНИК PIMEX 2017: Ресторан Esenzi и новый стандарт высокой кухни на Пхукете.

Партнерский материал

6 Января 2017 09:51:51

Открывшийся в конце ноября Esenzi – это гораздо больше, чем новый ресторан высокой кухни на пляже Натай. Как и его предшественник Aziamendi, это новый стандарт гастрономического опыта, в котором задействованы все органы чувств. Ресторан Esenzi предлагает полное погружение в мир изысканной гастрономии и светского лоска. Здесь на высоте абсолютно все: обслуживание, меню, интерьер.

Esenzi специализируется на дарах моря, причудливо собирая перед гостем мозаику из всего, что может предложить океан. В основе кулинарной концепции – классика работы с морепродуктами, когда природа уже все сама создала идеально, и задача шефа – украсить и дополнить натуральные шедевры, подчеркивая и оттеняя вкусы, а заодно удивляя гостя. Источник вдохновения – весь мир и все стихии природы. Блюда в Esenzi одновременно простые и сложные, современные и классические. Также особое внимание уделяется сезонности продуктов.

Кроме меню a la carte, ресторан Esenzi предлагает дегустационные сеты, за каждым из которых стоят часы и дни вдумчивой работы поваров, поставивших себе цель представить портрет современной, прогрессивной кулинарии мирового уровня.

В плане дизайна ресторан, находящийся при эксклюзивном Iniala Beach House, совершенно безупречен, и не будет преувеличение сказать, что создателям удалось достичь гармонии между тем, что гость видит на тарелке, и тем, что его окружает, что он слышит, видит и чувствует. В Esenzi одно является отражением и дополнением другого: музыка, свет и декор продуманы так же тщательно, как и меню.

Создатели заведения – Марк Вайнгард из Iniala Group и исполнительный шеф-повар Тим Батлер, который ради этого проекта перебрался на пляж Натай из Бангкока. В последние годы Тим был на первом плане гастрономической сцены столицы. Там ресторан EatMe, который под его чутким контролем вошел в список 50 лучших заведений Азии по версии San Pellegrino и с каждым годом улучшает позиции в рейтинге. Сейчас EatMe располагается на 23 строчке.

Esenzi работает с 18:00 до 23:00, но ланчи и воскресные бранчи также в проекте. Подробнее можно узнать на EsenziRestaurant.com, странице заведения в Facebook или по телефону +66 (0) 76-451-456.


*Материал был изначально опубликован в специализированном яхтенном журнале Set Sail, бесплатно распространяющемся на PIMEX. Компания Class Act Media и «Новости Пхукета» являются информационными спонсорами шоуПодробнее о выставке – на сайте www.phuketboatshow.com.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянин задержан за попытку взорвать банкомат
Россиянин задержан за попытку взорвать банкомат
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Phuket FC готовится к новому сезону во Втором дивизионе
Phuket FC готовится к новому сезону во Втором дивизионе
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

В чем состоит работа полицейских, дежурящих в будках

В чем состоит работа полицейских, дежурящих в будках

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.