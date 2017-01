Электрооборудование для яхт в формате одного окна Electrical Marine поставляет различное электрооборудование для яхт, навигационные системы и другие приборы. Продукцию можно оценить на выставке PIMEX. Материал партнеров 2 Января 2017 13:31:34 Фото: Electrical Marine Electrical Marine Company Limited (EMCL) была основана более 27 лет назад в Таиланде Дэмиеном Барреттом, который тогда совсем недавно перебрался на Пхукет. Остров в те годы представлял собой перспективное яхтенное направление, но очень быстро ставший центром яхтенного отдыха в Юго-Восточной Азии. Сейчас, спустя двадцать с лишним лет, EMCL является заслуженным лидером в области продаж оборудования и услуг широкого круга мировых производителей на Пхукете и в Юго-Восточной Азии. Компания является официальным дистрибьютором таких игроков как Mastervolt, Northern Lights, Vetus, Navico, (B&G, Lowrance и Simrad), Marinco, ATLAS и многих других. EMCL готова предложить технические решения по энергогенерации, энергопитанию и резервному энергоснабжению (компания является специалистом по литий-ионным аккумуляторам) и навигации практически под любой разумный запрос. От парусной динги и круизной яхты до лодки выходного дня и мега-яхты, все необходимые спецификации, оборудование, электронные решения и услуги по установке можно получить в одной и той же компании. Устали работать со множеством агентов, подрядчиков и необязательных контрагентов, которые могут выполнить, а могут и не выполнить заказ? Тогда звоните в EMCL, где организуют и проконтролируют каждый аспект выполнения работы, включая импорт оборудования, прохождение таможни и установку вплоть до момента запуска системы. Работа с одной компанией вместо нескольких значительно экономит деньги, время и нервы при выполнении любой задачи: от самой маленькой до полного переоборудования судна. Будучи официальным дилером поставляемого оборудования, компания предоставляет полную заводскую гарантию, включающую даже обслуживание на борту продукции Navico (c вызовом специалиста на лодку). Будучи специалистами по навигационной электронике, коллектив EMCL получил в 2016 году награду Navico за лучшую дистрибьюторскую работу (продажи и внедрение) с продукцией B&G, считающейся премиальным выбором среди гонщиков, участвующих в гран-при, и разборчивых круизных яхтсменов из Азии, Австралии и Новой Зеландии. В случае с более крупным судами, где требования к энергообеспечению являются комплексными и критичными, владельцы и капитаны могут быть уверены, что за плечами EMCL – внушительный опыт и производственная подготовка в области береговых преобразовательных систем, подтверждением чего является контракт с корпорацией Airports of Thailand на работу с самолетными конверторами, что является критически важной задачей и знаком доверия. Современная судовая электроника стремительно развивается с эволюцией компьютерных технологий, и как следствие, современные системы и устройства выполняют целый ряд разных функций. При наличии желания, все современные электросистемы можно контролировать из одной или нескольких локаций с многофункционального дисплея. В этот список входят проверка вольтажа аккумулятора, приводной мощности и запаса энергии, а также контроль автопилота, просмотр данных с радара, AIS, картплоттера и GPS, даже включение и выключение музыки и света – все это можно делать с одного пульта. Продвинутое оборудование делает управление проще. И EMCL легко может сделать это реальностью вашей жизни. Офис Electrical Marine Co, Ltd. находится по адресу: 223 Moo 8, Tumbon Paklok, Thalang District, Phuket 83110, Thailand. Телефон: + 66 76 510 782. Факс: + 66 76 510 782. Сайт: www.electrical-marine.com.