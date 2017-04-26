Экспат из Швейцарии найдет мертвым в своем доме на Пхукете

Полиция подтвердила смерть 81-летнего гражданина Швейцарии Рольфа Вернера Ругга, найденного мертвым 25 апреля.

26 Апреля 2017 14:40:53

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело господин Ругга обнаружила горничная Чонтхича Джарунай, пришедшая в дом мужчины на Luang Por Chaem Rd., чтобы проверить, все ли с ним в порядке, поскольку тот не отвечал на смс. Чонтхича Джарунай обнаружила швейцарца лежащим на постели без признаков жизни и вызвала полицию.

«Мы полагаем, что к моменту обнаружения он был мертв не менее двух дней. Ни на теле, ни в доме никаких следов борьбы обнаружено не было», – рассказал лейтенант Чанат Хонгситтхичайкун из полицейского участка Чалонга.

От горничной полицейские узнали, что господин Ругг проживал вместе со своей супругой, 58 летней гражданкой Таиланда, которая тремя днями ранее отправилась в родную провинцию Патталунг. Полиция уже проинформировала ее о смерти мужа.

Чонтхича Джарунай рассказала, что в последний раз видела господина Ругга живым в субботу, 22 апреля. После этого она несколько раз отправляла ему сообщения, но иностранец на них не отвечал. Молчание Ругга вызвало у Чонтхичи беспокойство и та решила проверить, как обстоят дела в доме. Открыв заднюю дверь своим ключом, горничная попала внутрь и обнаружила тело.

В настоящий момент полиция ожидает заключения медиков о причине смерти 81-летнего иностранца.