Экс-сенатор призвала к расследованию коррупции на Пхукете Таньярат Ачариячай считает, что Бангкок должен проверить жалобы на пхукетскую коррупцию. Никаких конкретных имен или названий ведомств названо не было. Новости Пхукета 15 Февраля 2017 14:15:17 Бывший сенатор от провинции Пхукет и глава сенатского Комитета по туризму Таньярат Ачариячай. Фото: Сутича Сирират Бывший сенатор от провинции Пхукет и глава сенатского Комитета по туризму Таньярат Ачариячай выступила с заявлением о необходимости антикоррупционного расследования на Пхукете, которое должен провести Бангокок. Выступая перед прессой 27 января, госпожа Ачариячай заявила, что получила значительное число обращений от местного зарубежного бизнеса и трудовых мигрантов, жалующихся на притеснения со стороны полиции и официальных лиц, которые организуют постоянные проверки, вымогая деньги за их прекращение. Каких-либо имен экс-сенатор не назвала, но привела примеры жалоб. «Крупное скандинавское туристическое агентство, привозящее на остров множество туристов, утверждает, что его иностранные сотрудники с оформленными разрешениями на работу подвергаются повторяющемуся давлению властей, в особенности, в ключевых туристических зонах, таких как Ката, Карон и Патонг», – привела госпожа Ачариячай. По ее словам, официальные лица на повторяющейся основе проводят проверки ворк-пермитов, обычно выбирая для очередной операции пятницы. «Хотя иностранцы настаивают на том, что имеют действительные разрешения на работу, им угрожают задержанием и помещением под стражу до последующей дачи показаний», – рассказала госпожа Ачариячай. Пятница выбирается для проведения рейда сознательно, поскольку если у иностранца нет денег для немедленной уплаты залога, то ему придется провести субботу и воскресенье в камере предварительного задержания. «Если же они не хотят в камеру, то им предлагается заплатить 20 тыс. бат», – указала Таньяракт Ачариячай. Заявление госпожи Ачариячай прозвучало на фоне схожих жалоб со стороны пхукетский дайверов. Ранее в январе менеджер пхукетского офиса Тайской ассоциации подводных видов спорта (ATUS) Ратанапон Промчу рассказала о практике регулярных задержаний дайверов за нарушение трудового законодательства. По ее словам, официальные лица используют тот факт, что в любом разрешении на работу указывается место, где может осуществляться трудовая деятельность. Это позволяет задерживать и штрафовать дайверов, проводящих занятия с клиентами где-либо, кроме бассейна при дайв-центре, адрес которого указан в ворк-пермите. «Текущие положения, по которым в ворк-пермите указывается только официальный адрес компании, не совместимы с реальностью. Полиция арестовывает людей просто за то, что они делают свою работу», – говорила Ратанапон Промчу 5 января. «Я посетила пхукетское Управление трудоустройства сегодня утром и рассказала им о разрыве между тем, что должен делать дайв-инструктор, и тем, какой адрес для осуществления трудовой деятельности указан в ворк-пермите», – утверждала она. Также дайверы жаловались и на том, что даже после уплаты назначенного судом штрафа, полиция отказывается возвращать паспорта и документы, требуя за это 35 тыс. бат. Жалобы дайв-индустрии экс-сенатор Ачариячай не прокомментировал. Зато бывшая представительница Пхукета в Сенате обратила внимание на сообщения о поборах с трудовых мигрантов, осуществляющихся на аналогичных основаниях, а именно на несовпадении реального места работы и адреса, указанного в разрешении. «По поступившей информации официальные лица собирают по 5 тыс. бат с каждого рабочего за снятие обвинений», – поделилась госпожа Ачариячай. «При проведении этих рейдов официальные лица снимают именные бейджи и изымают у рабочих мобильные телефоны, так что зафиксировать факт вымогательства становится невозможно», – добавила она. При этом сами сотрудники якобы утверждают, что проводятся облавы по распоряжению некого «большого босса». Информация о поборах с трудовых мигрантов была озвучена публично еще в августе прошлого года, когда соответствующая информация (с указанием должностей и ведомств) попала в распоряжение полиции. Шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапон Тхипджарон заявил о том, дело будет расследование, однако об успехах правоохранители до сих пор не сообщили. На соответствующий вопрос генерал ответил, что дело было передано на более высокий уровень, в ведении штаба полиции по 8 региону. Нет информации и об успехах «специального комитета», собранного из пхукетских чиновников для расследования сообщений о вымогательстве. Комитет должен был представитель свой отчет к 18 августа 2016 года, однако данные достоянием общественности до сих пор не стали. Кроме проблемы вымогательства, экс-сенатор Ачариячай обратила внимание и на ряд других аспектов. В частности, она рассказала, что к ней поступила жалоба от одного из турагентств, которое сообщило о том, что официальные лица в аэропорту Пхукета предлагают за 200 бат ускорить прохождение паспортного контроля, а также зарабатывают на продаже SIM-карт. По словам госпожи Ачариячай, все жалобы были доведены до сведения руководства провинции и Национальной законодательной ассамблеи в Бангкоке. «Если эти проблемы оставить без внимания, то пострадает репутация Пхукета», – заявил экс-сенатор. «Я уже уведомила о них заместителя председателя Национальной законодательной ассамблеи», – добавила она, призвав Бангкок провести расследование. «Комиссии Национальной законодательной ассамблеи по вопросам труда будет направлена для проведения расследования», – заверила госпожа Ачариячай.