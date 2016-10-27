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Экологи объяснили дымку на Пхукете простым испарением воды

Прошлогодние проблемы с качеством воздуха в Таиланде, по всей видимости, не повторятся.

Юттават Лекмак

27 Октября 2016 11:02:49

Пхукет готовится к приближению высокого сезона и сейчас, по всей видимости, уже можно констатировать, что прошлогодние проблемы с качеством воздуха не повторятся. К настоящему моменту экологи не зафиксировали обильных лесных пожаров в Индонезии, а в самое ближайшее время преобладающее направление ветров изменится, и проблема потеряет актуальность.

Напомним, год назад в течение значительной части низкого сезона Пхукет страдал от последствий лесных пожаров в Индонезии, где фермеры нелегально уничтожали леса, расчищая площади под плантации. Ввиду этого соседние регионы регулярно затягивала плотная дымка, а качество воздуха падало до опасных отметок (подробнее читайте здесь).

В этом году проблемы удалось избежать, что подтвердил директор расположенного на Пхукете регионального офиса Управления по делам окружающей среды (Regional Environmental Office 15).

«Ни в одной из соседних с Таиландом стран сейчас не проводится массового сжигания лесов, так что люди могут без опаски выходить на улицу и проводить время на свежем воздухе как обычно», – заявил директор REO 15 Аккарават Хирунпхун.

Что касается дымки, которую жители провинции могли заметить в недавние дни, то это, по словам специалиста, лишь обычное испарение влаги после дождей.

«Уровень загрязнения воздуха остается в пределах безопасных отметок. Не беспокойтесь об этом», – заверил корреспондента «Новостей Пхукета» Аккарават Хирунпхун.

«Это просто испарение воды с поверхности земли после обильных дождей прошлой недели», – добавил специалист.

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