Его Величество Рама IX – Король-Путешественник Известно, что путешествия – один из лучших способов обогатить жизнь и расширить кругозор. Однако для Его Величества Короля Пхумипона Адульядета поездки всегда были гораздо большим, чем просто новый опыт. Новости Пхукета 7 Ноября 2016 11:59:56 За 70 лет правления Рама IX объездил весь Таиланд, но в длинном списке посещенных им мест едва ли можно найти популярные туристические достопримечательности. В своих поездках Пхумипон Адульядет был Королем, был путешественником, был исследователем – но не туристом. Достаточно посмотреть идующие сейчас по ТВ репортажи о жизни Его Величества, чтобы понять, что он отнюдь не тянулся к дорогим отелям, изысканным ресторанам и другой роскоши. В своих поездках по стране Рама IX, прежде всего, общался с подданными и изучал ту жизнь, которой жил и живет настоящий Таиланд. Многочисленные деревни и поселки в самых отдаленных уголках Королевства привлекали Раму IX гораздо больше, чем белоснежные пляжи курортов, а рассказы крестьян и рыбаков трогали намного глубже, чем хвалебные речи официальных лиц. Палящее солнце, проливные дожди, душные джунгли и извилистые горные тропы – это все не газетные клише, а реальность путешествия монарха по стране. Достаточно вспомнить визит Его Величества на Пхукет. На острове до сих пор бережно хранят снимки, запечатлевшие встречу Короля с рыбаками из деревни морских цыган в Раваи. Тогда представители этой народности даже зачастую не знали тайского языка, не говоря уж о том, чтобы быть полноценными членами общества. И им к ним, беднейшим из своих подданных, пришел Рама IX. В путешествиях Его Величество не расставался с фотоаппаратом, вот только его снимки были скорее документальной хроникой жизни страны, а не глянцевыми кадрами, которые можно было бы потом печатать в туристических буклетах. Точно так же и географические карты Короля были не столько средством навигации, сколько необходимой информацией для принятия решений по развитию того или иного уголка страны. И Его Величество действительно менял жизнь людей в тех деревнях и селах, которые посещал. Где-то крестьяне страдали от регулярных засух – Король давал им воду, где-то страдали от болезней – Король строил клиники, где-то голодали в нищете – Король помогал наладить фермерство и сделать его прибыльным. Его Величество не гнушался ходить пешком, когда до цели невозможно было добраться иным способом. Или – и это еще более показательно – когда в деревне можно было бы посадить вертолет, но мощные лопасти машины угрожали снести с лица земли хижины крестьян. На этих двух страницах собраны некоторые из снимков, сделанных фотографами, сопровождавшими Короля в его путешествиях. Пожалуй, кадры более красноречивы, нежели любые слова. Нынешние политики зачастую спускаются со своего Олимпа на землю в борьбе за голоса избирателей (а набрав их – спешно возвращаются назад), однако Раме IX никакие голоса нужны не были, и его путешествия по стране – это именно труд на благо подданных, а не PR. Вступая на трон Его Величество пообещал «править праведно на благо и счастье народа Сиама», и свое обещание Король держал до последнего дня. Будучи Королем Таиланда, Его Величество Пхумипон Адульядет мог бы посетить любую страну мира – но он предпочел узнать и изучить свою собственную. Юность Рамы IX прошла на западе, но после коронации он совсем не стремился выезжать за границу. Исключением стала, разве что, поездка в соседний Лаос на церемонию открытия первого Моста тайско-лаосской дружбы в 1994 года. В остальном же Его Величество посвящал время своему Королевству и своим подданным, не делая исключения ни для одной народности и ни для одной религии. С 1987 года Пхумипон Адульядет официально именуется Королем Пхумипоном Великим, одним из семи в истории Сиама. И в отличие от практики других стран, титул Рамы IX – это отражение любви и благодарности его народа, а не военных успехов и покорения новых территорий. Свой подвиг Его Величество творил здесь, в Таиланде, потому что именно здесь жили и живут его люди. Даже в больничной палате Siriraj Hospital Пхумипон Адульядет продолжал работать на благо страны. Многим жителям Таиланда до сих пор сложно принять мысль, что Его Величества больше нет с ними, но его наследие – это то, что каждый может увидеть своими глазами. Это то, к чему можно прикоснуться рукой и плодами чего каждый из нас, включая иностранцев, пользуется практически каждый день. Собирательное название этого наследия – Royal Projects или Королевские проекты. Этот список весьма велик. Обычно в качестве первого пункта называют масштабный проект по мирному и бескровному искоренению опиумных плантаций. В отличие от лидеров других стран, Его Величество не стал развязывать силовую кампанию против выращивавших опиум крестьян, а с отеческой заботой предложил им альтернативу в виду холодостойких фруктов и овощей, а также всего необходимого для их выращивания. Как можно догадаться, план сработал и Рама IX создал уникальный прецедент успешного решения наркотической проблемы, аналогичного которому в мире нет. Ниже можно познакомиться с рядом других Королевских проектов. Более того, к каждому из них можно совершить путешествие и отдать дань уважения Его Величеству. Дамба Короля Пхумипона Королевская дамба или Bhumibol Dam находится в провинции Так, примерно в 60 км к северу от одноименно административного центра. Кроме своих непосредственных задач сооружение пользуется популярностью и как туристическая достопримечательность, связанная с именем Короля. Реализация проекта по созданию плотины и электростанции, изначально получивших название Yanhee Dam, начались в 1951 году по инициативе фельдмаршала Плэка Пибунсонгкрама. Завершен проект на реке Пинг был в 1964 году, однако еще до этого, в 1957 году, было принято решение переименовать постройку в честь Короля. Таким образом, через 13 лет после начала работ, комплекс был сдан в эксплуатацию под названием Bhumibol Dam. Обошедшаяся в 3,5 млрд бат дамба имеет высоту 154 м и ширину 468 м, объем получившегося водохранилища составляет 13,462 млрд кубометров, что делает его вторым в Королевстве по объему запасов после Srinagarind Dam в провинции Канчанабури. Дамба на реке Пинг является многоцелевым проектом, одновременно генерируя электроэнергию (восемь турбин гидроэлектростанции имеют суммарную мощность в 779 мВт) и обеспечивая ирригацию расположенных в провинции полей и плантаций. Что же касается туристической составляющей, то популярностью пользуются пикники на берегах водохранилища, велосипедные прогулки и поездки на лодках по озеру, к примеру, к Острову Валентина (также интересно посетить находящийся на острове храм Wat Phra Phutthabat Khao Nam). Желающие посмотреть на Таиланд с воды могут совершить 153-километровый круиз от дамбы до Чианг-Мая. Кроме того, водохранилище можно посетить с ночевкой – услуги размещения предлагает как Управление электроснабжения Таиланда (EGAT), так и частные операторы. Подробнее на сайте EGAT по адресу bhumiboldam.egat.com. Проект Чанг-Хуа-Ман Самый недавний из проектов Его Величества в рамках Royal Initiative Project – это Чанг-Хуа-Ман в провинции Пхетчабури. Под этим названием ведет деятельность учебно-образовательный центр для фермеров, которые хотят повысить эффективность своих хозяйств и задать им устойчивый вектор развития в гармонии с окружающей средой. Проект родился в 2009 году, причем произошло это по воле случая. Во время пребывания в летнем дворце Клай-Кангвон в Хуа-Хине его величество забыл на старых весах клубень сладкого картофеля, а затем обнаружил, что тот дал ростки. Именно это и натолкнуло Раму IX на мысль открыть экспериментальную ферму. Под проект Чанг-Хуа-Ман («батат на весах») на Королевские средства был приобретен участок площадью 250 рай в тамбоне Кхао-Крапук провинции Пхетчабури, и изначально экспериментальная ферма действительно работала преимущественно с бататом, а заодно – с другими местным культурами. Сейчас же Чанг-Хуа-Ман обзавелась органической овощной фермой и собственным молочным хозяйством. Кроме того, в состав проекта входит молокозавод, птицефабрика (специализация – куриные яйца), зернохранилище, комплекс по производству органических удобрений. Также на ферме производят альтернативное топливо и электроэнергию за счет ветряков. В проекте Чанг-Хуа-Ман проводятся семинары и образовательные мероприятия, действует выставка, посвященная повышению плодородности почвы, есть свое собственно водохранилище и магазин фермерских товаров, где представлена самая разная сельскохозяйственная продукция. Чанг-Хуа-Ман находится в 200 км от Бангкока. Центр открыт для посещения с 9:00 до 16:00, в течение всего для для гостей проводятся экскурсии продолжительность в 30 минут. Посещение Чанг-Хуа-Ман стоит всего лишь 20 бат для взрослых и 10 бат для детей. Подробнее по телефону 032-472-701. Дой-Анг-Кханг Выше уже говорилось об инициативе Его Величества, позволившей заменить опиумные плантации посадками других, более полезных культур. Исследовательская станция Ang Khang Royal Agricultural Station – первая из станций в рамках Royal Project, основанная в 1969 году. Станция представляет собой демонстрационную площадку, где можно ознакомиться с культурами, которые были внедрены на смену опиуму по инициативе Короля Пхумипона Адульядета. Изучив разные районы севера страны, Его Величество обнаружил долину Анг-Кханг в Чианг-Мае, которая обладала не очень жарким климатом, идеально подходящим для выращивания опийного мака. Чтобы показать людям наличие альтернативы, Рама IX на личные средства выкупил участок земли и организовал там исследовательскую станцию. Сейчас Дой-Анг-Кханг – это прекрасные фермы, выращивающие цветы и растения, для которых в других уголках страны слишком жарко. Именно станция в Анг-Кханге стала центром распространения сельскохозяйственных знаний, позволившим горным народам севера Таиланда увидеть альтернативу опийному маку. К примеру, недалеко от Ang Khang Royal Agricultural Station, совсем рядом с тайско-бирманской границей, располагается деревня Но-Лэ, известная своими клубничными полями, вид которых захватывает дух. Рядом с ней находится смотровая площадка Киу-Лом, с которой открывается живописная панорама, особенно прекрасная в часы рассвета и заката. Также в этом районе проложены многочисленные пешие маршруты для желающих прикоснуться к природе северного Таиланда, насладиться потрясающими водопадами и увидеть цветующие рододендроны. Кроме того, в Анг-Кханге обитают редкие виды птиц, которых сложно увидеть где-либо еще. Лучшие места – лесная станция Мэ-Пхо и отель Ang Khang Natural Resort. Дой-Анг-Кханг находится в 163 км к северу от административного центра провинции Чианг-Май, дорога на машине займет около трех часов. Подробнее на www.angkhangstation.com и по телефонному номеру 053-969-476 (также 77 и 78) добавочный 114. Датская ферма Его Величество по праву может считать отцом тайского молочной отрасли в стране. Первая молочная ферма в рамках Royal Initiative Project была открыта в провинции Сарабури в 1960-х годах, после визита Короля Пхумипона и Королевы Сирикит в Данию, где их принял Король Фредерик IX. Вернувшись в Таиланд, Король и Королева решили применить на практике датский опыт, в результате чего появилась Thai-Danish Dairy Farm and Training Centre. Какие и другие проекты в рамках Royal Initiative, это одновременно и действующее производство, и учебно-образовательный центр. Сейчас проект занимает около 2700 рай земли, молочное стадо насчитывает более 400 голов. В большинстве своем это коровы породы Джерси, дающие ежедневно в районе 14 литров молока. Посетители фермы могут совершиться экскурсию по пастбищам, прогуляться по лесным угодьям, попробовать самостоятельно подоить коров. Для желающих есть две экскурсионные программы по ферме продолжительностью 1 час и 2,5 часа. Туры по ферме проводятся раз в час, первый стартует в 9:00, а последний – в 15:00. Посещение комплекса стоит 120 бат со взрослого гостя, 100 бат со студентов (организованными группами), 70 бат с ребенка школьного возраста, малыши – бесплатно. Подробнее по эл. почте [email protected] и телефону 036-344-926. 