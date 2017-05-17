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Ее Высочество прибыла на Пхукет

В среду, 17 мая, Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сириндхорн прибыла на Пхукет с двухдневным визитом, уже вторым по счету с начала этого года.

Новости Пхукета

17 Мая 2017 20:39:58

В 14:00 губернатор провинции Норапхат Плодтхонг и делегация официальных лиц встретили Принцессу в аэропорту, после чего кортеж Ее Высочества направился к музею культуры китайских переселенцев (Peranakan Museum) в Пхукет-Тауне.

После окончания официальных мероприятий в музее Ее Высочество приняла участие в церемонии торжественного отрытия гостиницы Hotel Novotel Phuket Phokeetra, где осталась на ночь.

В связи с визитом Ее Высочества начиная с 14:00 три улицы в центре Старого города были закрыты для транспорта, также была запрещена и парковка автомобилей на обочинах.

Согласно официальной программе визита, утром 18 мая Ее Высочество должна на вертолете отправиться в школу-приют Yaowawit Academy в провинции Пханг-Нга, а затем вернуться на Пхукет и пообедать с губернатором провинции в его резиденции. Окончание визита Ее Высочества на остров запланировано на 14:00.

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