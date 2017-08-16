Едва не утонувший на Най-Харне ребенок до сих пор не пришел в сознание

Врачи продолжают бороться за жизнь семилетнего Киетмондета Трайюанга, которого спасатели без сознания достали из воды на пляже Най-Харне.

16 Августа 2017 16:09:46

Семилетний мальчик едва не утонул на Най-Харне. Фото: Phuket Lifeguard Service

О том, что Киетмондет по-прежнему остается в больнице и не пришел в сознание (спустя три дня после происшествия) корреспонденту The Phuket News сообщил Джула Нонтри, руководящий службой спасения на пляже Най-Харн.

«Он остается без сознания. Сейчас он вместе с родителями в педиатрическом отделении больницы Vachira Hospital», – заявил Джула Нонтри.

Спасатель не смог сказать, насколько тяжелым является состояние ребенка, и можно ли говорить о коме. При этом спасатель отметил, что он подключен к системе жизнеобеспечения.

Напомним, после происшествия с Киетмондетом спасатели обратились к жителям Пхукета пристально следить за своими детьми во время нахождения на пляжах.