Джазу на заметку: Nissan выпустил на тайский рынок новый Note

Автопроизводитель Nissan начал продажи обновленного хетчбэка Note, который должен потеснить на рынке Honda Jazz, в частности, за счет цены.

11 Февраля 2017 12:51:43

Note – третья модель Nissan в рамках национального проекта Ecocar Phase I. Ранее были представлены «зеленые» версии компактного хетчбэка March (в России и Европе эта модель известна как Micra) и седана Almera.

Как и две упомянутые выше модели, обновленный Note оснащен трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,2 л. Легкий и компактный мотор выдает мощность в 79 л. с. на 6 тыс. оборотов в секунду и крутящий момент в 106 Нм на 4 тыс. оборотах. Двигатель соответствует стандарту Euro 4 и отличается приятной для кошелька экономичностью. Производитель обещает расход не выше 5 л на 100 км при движении по трассе.

Новый Note оснащается бесступенчатой трансмиссией CVT, обеспечивающей плавное изменение коэффициента передачи во всем рабочем диапазоне и ощущение плавной езды.

Благодаря колесной базе в 2,6 м (как у седана Almera) новый Note – весьма просторная для своего класса машина. Особенно это заметно пассажирам, поскольку по пространству для ног на задних сидениях Note может считаться лидером в классе (643 мм). Да и по высоте запас тоже внушительный.

Багажник у нового Nissan тоже немаленький, однако из задних кресел складывается вперед только правое. Превращать салон в полный трансформер – как у Honda Jazz – конструкторы Note не стали.

В плане дизайна новый хэтчбек стал cпортивнее и стремительнее. Машина обзавелась новой радиаторной решеткой, аналогичной тем, что Nissan устанавливает на хетчбэки Note для других рынков. Также внимание привлекает массивный бампер со сложной геометрией, который выполняет не только эстетическую функцию, но и практическую (в случае наезда на пешехода такой бампер не позволяет ему попасть под колеса, а отбрасывает на капот).

Заодно в Note 2017 были переработаны передние и задние фары, которые повторяют стиль друг друга. Кроме того, обращают на себя внимание поворотники, продублированные на зеркалах.

Что касается электронной начинки, то здесь лучше говорить о топовой комплектации, потому что это как раз тот случай, когда доплатить будет не лишним. В варианте VL новый Note имеет систему 360-градусного обзора с четырьмя камерами, систему предупреждения лобового столкновения и автоматического экстренного торможения, а также датчики, предупреждающие водителя о том, что автомобиль выходит за пределы полосы. На тайских дорогах все эти вещи лишними точно не будут.

Также для удобства водителя имеются многофункциональный дисплей с тачкскрином, система запуска двигателя нажатием кнопки, «умный» ключ для дверей и другие приятные мелочи, перечислять которые просто слишком долго.

Новый Note предлагается в двух вариантах – 1.2V и 1.2VL. Цены – от 568 тыс. бат и от 640 тыс. бат соответственно. Для сравнения, ценовой диапазон Honda Jazz – 594-754 тыс. бат. Последний, впрочем, к эко-автомобилям не относится и оснащается более мощным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л. с.