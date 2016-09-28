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Джазовые музыканты Пхукета проведут благотворительный концерт

Музыканты собирают средства на помощь Абнеру Ареле, находящемуся в коме после инсульта.

Таньялак Сакут

28 Сентября 2016 15:19:55

Джазовое сообщество Пхукета проведет благотворительный концерт в поддержку Абнера Арелы, находящегося в коме после инсульта. Об этом «Новостям Пхукета» рассказала дочь Абнера, известная на Пхукете музыкантка Ранель Арела. Ее отец сейчас находится в Vachira Hospital и на его лечение нужны средства, которых у семьи нет.

«Нам нужна помощь. Все пожертвования будут напрямую направлены на оплату медицинских счетов», – заявила Ранель.

Удар у Абнера Арелы произошел 22 сентября и с тех пор он находится в коме. По словам Ранель, случай Абнера показали нейрохирургу из Италии, который заявил, что пациенту нужен препарат «Актовиген».

«Важна каждая минута. Пожалуйста, помогите нам найти лекарство. Нам нужна помощь. Все средства, собранные на благотворительном концерте, пойдут на медицинские счета. Я надеюсь увидеть на мероприятии всех вас и заранее благодарю от всего сердца», – заявила Ранель.

Благотворительный концерт состоится сегодня, 28 сентября, в баре Music Matter в Пхукет-Тауне. Начало в 21:00. Бар находится по адресу 119, Chanajaroen Rd.  
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