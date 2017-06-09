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Дымящийся пикап не осилил перевал в Патонге

Шеф полиции Патонга обратился к водителям с просьбой адекватно оценить возможности своих транспортных средств при поездках по горной дороге в Патонге.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Июня 2017 11:45:03

Полковник Чайват Уйкам выступил с обращением к водителям после вчерашнего инцидента на Patong Hill, где старый пикап не смог одолеть подъем в гору, а дым из его сгоревшего радиатора окутал дорогу, создав проблему для других участников дорожного движения.

«Мы все знаем, что подъем на этой дороге очень крутой. Пожалуйста, будьте осторожны не только в дождь, но и в нормальную погоду», – заявил Чайват Уйкам.

«Участники дорожного движения должны соблюдать скоростной режим и регулярно проверять свои транспортные средства. Если транспортное средство слишком старое или не подготовлено к эксплуатации, пожалуйста, не садитесь за руль, это только увеличивает риск того, что случится что-то плохое», – добавил полковник.

Отметим, что в результате инцидента 8 июня никто из участников дорожного движения не пострадал.

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