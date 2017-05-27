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Двух иностранцев разыскивают за магазинную кражу на Пхукете

Полиция Пхукета ищет двух иностранцев, подозреваемых в совершении кражи в магазине мобильных аксессуаров Remax в Самконге.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Мая 2017 12:18:47

В пятницу, 26 мая, хозяйка магазина Remax в Самконге Ничапорн Чайвириявонг сообщила в полицию о том, что в ее магазине была совершена кража, а затем выложила в интернет видеозапись с камер видеонаблюдения.

На видео видно, как немолодой иностранец в белой рубашке берет с полки и кладет в пакет некий товар, в то время как продавец занят с другим покупателем, одетым в черное.

«Двое клиентов – иностранцы в возрасте 50-60 лет – вместе вошли в магазин и приобрели разных товаров на 5365 бат, заплатив кредитной картой. Но затем, пока продавец был занят с мужчиной в черной рубашке, второй иностранец взял с полки и спрятал в сумку держатель для мобильного телефона стоимостью в 699 бат [за который он не заплатил]», – рассказала Ничапорн Чайвириявонг.

«Мужчина в черном ничего не украл, но они пришли в магазин и ушли вместе», – добавила она.

Полковник туристической полиции Нарыват Путтхавиро подтвердил «Новостям Пхукета», что дело принято в разработку и за него отвечает капитан Иттиокорн Пхачаратдет. Когда материалы будут собраны, дело передадут в полицейский участок Пхукет-Тауна.

«Я думаю, что эти двое иностранцев живут где-то неподалеку», – добавил полковник.

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