Двух иностранцев-карманников задержали в аэропорту Бангкока

Полиция аэропорта Suvarnabhumi задержала двоих граждан Алжира по обвинению в карманной краже.

5 Мая 2017 15:22:50

Фото: Bangkok Post

В среду, 3 мая, один из пассажиров аэропорта Suvarnabhumi обратился в местное отделение полиции с заявлением о том, что у него были украдены деньги, документы и кредитные карты.

Проверив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили главных подозреваемых – двух иностранцев, которые стояли рядом с потерпевшим у стойки регистрации. Один из них непосредственно совершал кражу, а второй прикрывал напарника, пишет Bangkok Post.

На следующий день полицейские заметили тех же мужчин на железнодорожной станции в аэропорту, но задержать их не смогли. Более успешной оказалась вторая попытка, когда подозреваемых увидели в терминале аэропорта. Там 59-летний Моктади Белкаид и 50-летний Наджи Фадли были задержаны. При себе у них обнаружились некоторые из украденных ранее вещей.

Обоим задержанным, оказавшимся гражданами Алжира, предъявлены обвинения в совершении кражи.