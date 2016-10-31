Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Двое задержаны по делу об убийстве главы Patong Tuk-Tuk Club

Полиция задержала двоих подозреваемых в причастности к убийству президента Patong Tuk-Tuk Club Сакона Срисопота, еще четверо по-прежнему в розыске.

Дараван Накнакхон

31 Октября 2016 11:10:15

Полиция проводит оперативно-следственные мероприятия на месте убийства Сакона Срисопота. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Полиция проводит оперативно-следственные мероприятия на месте убийства Сакона Срисопота. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Глава объединения водителей тук-туков Patong Tuk-Tuk Club Сакон Срисопот был застрелен в собственном такси ночью 25 октября. Тело погибшего было найдено на водительском сиденье принадлежавшего ему тук-тука на шоссе Phra Phuket Kaew Rd. в Кату.

Полиция полагает, что неизвестный стрелок на другом транспортном средстве (предположительно, мотоцикле) поровнялся с машиной Сакона и произвел серию выстрелов в водителя с близкого расстояния. Четыре пули попали в цель и президент Patong Tuk-Tuk Club скончался на месте до прибытия медиков и полиции.

В пятницу, 28 октября, на основании судебных ордеров были арестованы двое первых подозреваемых в убийстве лидера таксистов: 38-летний Ваттана «Дам» Навакэу и 17-летний юноша, известный только под прозвищем Тонг. Дела против обоих возбуждены по целому ряду статей, включая cговор на совершение убийства, незаконное хранение оружия и незаконное ношение оружия в общественном месте.

«Ваттана отверг все обвинения, однако Тонг полностью их признал», – заявил заместитель старшего следователя полиции Кату подполковник Ампонват Сингрыунг. Выйти на подозреваемых полиции позволили показания свидетелей и анализ записей с камер уличного видеонаблюдения.

По словам следователя, у погибшего Сакона Срисопота были многочисленные конфликты, связанные с профессиональной деятельностью в сфере Кату. Среди лиц, с которыми у того были непростые отношения, значится и задержанный 28 числа Ваттана Навакэу.

«Господин Сакон ранее подавал в полицию заявление, в котором говорилось, что Ваттана использовал незарегистрированные тук-туки для обслуживания туристов в Патонге, в сентябре прошлого года полиция господина Ваттану задерживала», – пояснил следователь.

«Мы полагаем, что Ваттана спланировать убийство Сакон при пособничестве Тонга. Полиция по-прежнему ищет четырех оставшихся подозреваемых: стрелка, водителя и еще двух человек. Мы знаем, что эти четверо уже покинули территорию провинции, но суд уже выдал ордеры на их арест и мы работаем с полицией других регионов страны, чтобы задержать и доставить их на Пхукет», – заявил подполковник Ампонват Сингрыунг.

Напомним, что погибший Сакон Срисопот был одним из участников резонансной акции 2014 года, когда водители тук-туков перекрыли все въезды в Патонг, протестую против бездействия полиции в отношении нелегальных такси. Среди прочего участники акции обвинили полицейских в несправедливом отношении к легальным перевозчикам и заподозрили правоохранителей в коррупции (подробнее читайте здесь).

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.