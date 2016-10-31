Двое задержаны по делу об убийстве главы Patong Tuk-Tuk Club

Полиция задержала двоих подозреваемых в причастности к убийству президента Patong Tuk-Tuk Club Сакона Срисопота, еще четверо по-прежнему в розыске.

31 Октября 2016 11:10:15

Полиция проводит оперативно-следственные мероприятия на месте убийства Сакона Срисопота. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Глава объединения водителей тук-туков Patong Tuk-Tuk Club Сакон Срисопот был застрелен в собственном такси ночью 25 октября. Тело погибшего было найдено на водительском сиденье принадлежавшего ему тук-тука на шоссе Phra Phuket Kaew Rd. в Кату.

Полиция полагает, что неизвестный стрелок на другом транспортном средстве (предположительно, мотоцикле) поровнялся с машиной Сакона и произвел серию выстрелов в водителя с близкого расстояния. Четыре пули попали в цель и президент Patong Tuk-Tuk Club скончался на месте до прибытия медиков и полиции.

В пятницу, 28 октября, на основании судебных ордеров были арестованы двое первых подозреваемых в убийстве лидера таксистов: 38-летний Ваттана «Дам» Навакэу и 17-летний юноша, известный только под прозвищем Тонг. Дела против обоих возбуждены по целому ряду статей, включая cговор на совершение убийства, незаконное хранение оружия и незаконное ношение оружия в общественном месте.

«Ваттана отверг все обвинения, однако Тонг полностью их признал», – заявил заместитель старшего следователя полиции Кату подполковник Ампонват Сингрыунг. Выйти на подозреваемых полиции позволили показания свидетелей и анализ записей с камер уличного видеонаблюдения.

По словам следователя, у погибшего Сакона Срисопота были многочисленные конфликты, связанные с профессиональной деятельностью в сфере Кату. Среди лиц, с которыми у того были непростые отношения, значится и задержанный 28 числа Ваттана Навакэу.

«Господин Сакон ранее подавал в полицию заявление, в котором говорилось, что Ваттана использовал незарегистрированные тук-туки для обслуживания туристов в Патонге, в сентябре прошлого года полиция господина Ваттану задерживала», – пояснил следователь.

«Мы полагаем, что Ваттана спланировать убийство Сакон при пособничестве Тонга. Полиция по-прежнему ищет четырех оставшихся подозреваемых: стрелка, водителя и еще двух человек. Мы знаем, что эти четверо уже покинули территорию провинции, но суд уже выдал ордеры на их арест и мы работаем с полицией других регионов страны, чтобы задержать и доставить их на Пхукет», – заявил подполковник Ампонват Сингрыунг.

Напомним, что погибший Сакон Срисопот был одним из участников резонансной акции 2014 года, когда водители тук-туков перекрыли все въезды в Патонг, протестую против бездействия полиции в отношении нелегальных такси. Среди прочего участники акции обвинили полицейских в несправедливом отношении к легальным перевозчикам и заподозрили правоохранителей в коррупции (подробнее читайте здесь).