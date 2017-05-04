Двое задержанных сбежали от полиции при конвоировании в суд

Полиция ищет двоих подозреваемых, совершивших побег по пути из участка в здание суда.

4 Мая 2017 12:19:45

О побеге 21-летних Васурата Муликабата и Сурийи Лакпета, задержанных днем ранее с наркотиками, стало известно около часу дня среды, 3 марта.

Васурат и Сурийя вместе с еще 10 задержанными находились в кузове пикапа, оборудованного металлической клеткой для перевозки заключенных. Пикап следовал в направлении здания суда провинции Пхукет с юга острова по Chao Fa East Rd. На светофоре у школы Dowroong Wittaya пикап остановился на красный свет, и за это время Васурат и Сурийя скрылись из кузова, сняв наручники и вскрыв замок. Никто из других задержанных, находившихся в автозаке, к побегу не присоединился.

В полиции не указали, когда именно факт побег раскрылся. Однако когда это произошло, правоохранители заблокировали улицу Soi Paisan, по которой скрылись двое мужчин, и приступили к поискам, продолжавшимся около часа и не принесшим никакого результата.

Полиция установила, что после побега Васурат и Сурийя похитили велосипед, на котором покинули зону, где их искали. Украденный транспорт мужчины бросили в муниципальном парке на Patthana Thong Thin Rd., откуда пешком добрались до дома, где проживали, взяли скутер и скрылись.

О том, что сбежавшие заглянули к себе домой за мотоциклом, полицейские узнали лишь спустя полтора часа после побега.