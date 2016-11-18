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Двое воспитанников BISP отличились на турнире Krasae

Воспитанники академии тенниса British International School Phuket Кен и Берди заняли первое и второе места в своих группах на рейтинговом турнире Krasea, прошедшем 12-13 ноября.

Саймон Остхаймер

18 Ноября 2016 16:53:31

Два новых трофея в копилке BISP.
Два новых трофея в копилке BISP.

Турнир Krasea стал первым соревнованием подобного уровня для Кена, однако этот факт не помешал ему добраться до финала, а затем в упорной борьбе переиграть соперника. Судьба матча решалась в ходе тай-брейка, который завершился со счетом 12:10 в пользу воспитанника BISP.

Берди, в свою очередь, также добрался до финала, где встретился с тем же оппонентом, с которым его свела судьба на предыдущем турнире. Однако – как и в прошлый раз – пхукетскому юниору пришлось довольствоваться серебром. Встреча завершилась после двух сетов, закончившихся с одинаковым счетом 5:4.

«Молодежь BISP действительно быстро растет в спортивном плане и уже играет на уровне, выше своих лет. Это лишь вопрос времени, когда появятся результаты. Отличная работа, юниоры», – заявил после турнира главный тренер BISP RPT Tennis Academy Ли Острин. Подробную информацию об академии тенниса можно найти на сайте www.bisphuket.ac.th/tennis.

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