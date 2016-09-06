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Двое воров задержаны в Кароне, благодаря местным жителям

Молодые люди, разыскиваемые за совершение не менее десяти преступлений, были задержаны после того, как вскрыли багажник чужого скутера.

Новости Пхукета

6 Сентября 2016 10:48:33

Полиция Пхукета задержала двоих молодых людей, разыскиваемых за совершение не менее десяти различных преступлений. Об аресте 25-летнего Ванчая Тхонгклианга и 21-летнего Суппаната Чобкхата было объявлено на пресс-конференции, состоявшейся 2 сентября в полицейском участке Карона. Оба задержанных оказались приезжими из других провинций Таиланда – Накхон-Савана и Накхон-Сри-Тхаммарата соответственно.

Как заявил подполковник полиции Порнаронг Карнорачай, арестовать Ванчая и Суппаната удалось благодаря помощи жителей Карона, участвующих в программе общественного контроля за безопасностью на пляжах Lifeguards Protect the Beaches.

Подполковник Карнорачай рассказал, что ранее на прошлой неделе полиция получила сообщение о краже в Кароне. Некий турист из Японии припарковал арендованный скутер у пляжа, и во время его отсутствия двое молодых мужчин вскрыли крышку сидения и похитили из багажного отделения личные вещи туриста.

Пляжные спасатели и местные жители заметили произошедшее и попытались задержать злоумышленников. Сделать этого им не удалось, зато полиция получила описание подозреваемых, после чего Ванчай и Суппанат были арестованы во время дорожной проверки на трассе между Кароном и Чалонгом.

По итогам обыска в доме подозреваемых полиция обнаружила улики, возможно, указывающие на их причастность к другим кражам.

«Мы нашли монеты нескольких зарубежных государств и личные вещи, наличие которых у двух мужчин кажется подозрительным», – пояснил подполковник Карнорачай.

В свою очередь, проверка имен задержанных по полицейской базе данных показала, что Ванчай и Суппанат разыскиваются по десятку дел, включая другие кражи и незаконный оборот наркотиков.

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