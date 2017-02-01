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Двое туристов из Венгрии погибли в мотоциклетной аварии в Раваи

Полиция получила сообщение об аварии на пляжной дороге в Раваи в 2:40 ночи 31 января.

Юттават Лекмак

1 Февраля 2017 09:14:28

Фото: Полиция Чалонга
Фото: Полиция Чалонга

Когда спасатели прибыли на место событий, один из туристов был уже мертв. Второго оперативно доставили в Phuket International Hospital, однако спасти его жизнь не удалось. Личности обоих погибших уже установлены, ими оказались 28-летний гражданин Венгрии Габор Ажталос и его 26-летний соотечественник Бенсе Эдвин Банви.

По предварительной версии, которую озвучил подполковник полиции Саккарин Сангджарон, мужчины на скутере направлялись по пляжной дороге в сторону шоссе Wiset Rd., но в одном из поворотов водитель не справился с управлением и врезался в матчу уличного освещения.

В полиции заявили, что родственники погибших и венгерское посольство уже уведомлены о случившемся.

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