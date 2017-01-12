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Двое туристов из Китая разбились на скутере в Кароне

Авария произошла около двух часов ночи 11 января. Водитель мотоцикла погиб, его пассажир госпитализирован.

Новости Пхукета

12 Января 2017 10:00:05

Фото: Полиция Карона
Фото: Полиция Карона

Скутер с двумя туристами из Китая разбился на Patak Rd. в Кароне около 02:00 среды, 11 января, сообщили «Новостям Пхукета» в местной полиции. В результате аварии 36-летний Донг Янг из Пекина скончался на месте, его пассажир – 22-летний Жанг Хенгкуан – был госпитализирован.

«Согласно первым сообщениям, господин Донг не справился с управлением при совершении обгона», – рассказал капитан полиции Вирают Тхансирисукворакун. По его словам, водителя выбросило из седла и он ударился головой о бетонную конструкцию. Офицер не уточнил, были ли туристы в шлемах или нет.

«Господин Жанг по-прежнему в больнице. Мы еще не завершили расследование, нам необходимо опросить больше свидетелей и проверить имеющиеся записи с камер видеонаблюдения», – добавил капитан Тхансирисукворакун.

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