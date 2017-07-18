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Двое туристов из Китая пропали во время купания на пляже Фридом-Бич

Полиция Патонга подтвердила «Новостям Пхукета», что 16 июля на пляже Фридом-Бич отправились купаться и не вернулись на берег двое китайских туристов.

Таньялак Сакут

18 Июля 2017 12:06:51

Фото: Полиция Патонга
Фото: Полиция Патонга

Как уточнил полковник полиции Тассанай Ораригадет, двое туристов – 21-летние Ван Си Дун и Го Цзы Цзе – отправились купаться в зоне, отмеченной красными флагами, и не вернулись на берег. Заявление о пропаже мужчин подал друг одного из них Лю Вэй Цзе.

«Господин Лю сообщил нам, что они приехали на Пхукет 15 июля и остановились в одном из отелей Патонга. Около 11:30 воскресенья, 16 июля, они отправились поплавать на пляже Фрдом-Бич, а в процессе купания господа Ван и Го пропали», – рассказал полковник Ораригадет.

Организованные спасателями и морской полицией поиски результатов пока не принесли. К настоящему моменту дело было передано полиции Карона по территориальной принадлежности места, где произошел инцидент.

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