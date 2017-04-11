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Двое тинейджеров погибли под колесами грузовика на Пхукете

Полиция предъявила обвинения 35-летнему Сумону Пимчангмаю, находившемуся за рулем мусорозова, сбившего мотоцикл с двумя подростками в Чалонге вечером 10 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Апреля 2017 12:37:32

Авария произошла на пересечении Chao Fa East Rd. и Soi Palai около 18:00. Двое подростков – 19-летний Потсатхорн Чайджаронсап и 18-летняя Панитча Мингканиткун – на скутере приближались к светофору со стороны кольца Чалонга, когда их мотоцикл сбил двигавшийся следом грузовик.

По словам лейтенанта полиции Чаната Хонгситтхичайкуна, при приближении к перекрестку находившийся за рулем скутера Потсатхорн сбросил скорость и в этот момент произошло столкновение. Молодой человек и девушка погибли на месте.

«Грузовик сзади врезался в них и переехал через двух молодых людей», – рассказал лейтенант Хонгситтхичайкун, также предоставивший журналистам запись с камеры уличного видеонаблюдения. Водителю грузовика Сумону Пимчангмаю предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой гибель людей.

Потсатхорн Чайджаронсап учился на первом курсе Университета Принца Сонгкхла на Пхукете. Панитча Мингканиткун только закончила школу и в этом году должна была пойти учиться в филиал того же университета в провинции Транг.

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