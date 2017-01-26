Двое тайских боксеров идут за поясами WBC

Сразу двое тайских боксеров из школы Sor Rungvisai проведут титульные бои по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в марте этого года.

30 Января 2017 10:59:23

В субботу, 4 марта, на бангкокском стадионе Nimibutr титул чемпиона в наилегчайшем весе (Flyweight, до 112 футов) оспорят таец Навапхоном Сор Рунгвисай и мексиканец Хуан Эрнандез, которые сейчас занимают соответственно первую и вторую строчку рейтинга WBC в этом весе. Чемпионский пояс освободился в связи с переходом никарагуанца Романа Гонсалеса в следующую весовую категорию (второй наилегчайший вес, Super Flyweight, до 115 футов).

В настоящий момент на счету у Навапхона 36 боев, каждый из которых он завершил в свою пользу, причем 28 – нокаутов. Противостоящий 25-летнему тайцу Хуан Эрнандез имеет за плечами 33 победы и 2 поражения, при этом 24 боя выиграны им нокаутом. Ранее он уже претендовал на пояс чемпиона WBC в 2011 году, но проиграл японцу Казуто Иоке по очкам. В марте 29-летний мексиканец получит новый шанс.

Ровно через две недели после первого боя в Нью-Йорке на ринг Madison Square Garden выйдут действующий чемпион в Super Flyweigh Роман Гонсалез и претендент на титул Срисакет Сор Рунгвисай, обладавший титулом в 2013-2014 годах, но потом потерявший пояс. Изначально драться с Гонсалесом должен был Карлос Куадрас из Мексики, но от боя с никарагуанцем отказался и шанс достался Срисакету (у которого Куадрас в свое время титул и отобрал).

На счету у Гонсалеза – 46 боев и 46 побед, включая 38 нокаутов. Среди прошлых достижений – чемпионские титулы по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовых категориях до 105 и до 108 фунтов, а также пояс WBC в весе 112 фунтов. У Срисакета за плечами 46 боев, из которых 41 он выиграл (38 побед были завоеваны нокаутом).