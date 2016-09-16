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Двое россиян задержаны со стопкой клонированных банковских карт

Полиция Пхукет задержала двоих граждан России по подозрению в мошенничестве с банковскими картами.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Сентября 2016 10:47:25

Об аресте россиян было объявлено на пресс-конференции в полицейском участке Камалы 15 сентября. Сами подозреваемые – 27-летний Евгений Завьялов и 33-летний Павел Рыжанков – были задержаны несколькими часами ранее по подозрению в мошенничестве с банковскими картами.

При обыске в отельном номере, где остановились иностранцы, полиция нашла 427 неиспользованных клонированных карт без серийных номеров, более 40 поддельных карт и базу данных с номерами карт и пин-кодами к ним.

Также правоохранители обнаружили шесть квитанций о снятии средств через банкоматы Krungsri Bank и оборудование для считывания данных с карт (так называемого скимминга). Об этом журналистам объявил заместитель начальника полиции Камалы подполковник Чокди Мабангйанг.

По словам офицера, задержаны Рыжанков и Завьялов были на пункте дорожного контроля в Камале. К этому моменту следователи уже имели основания подозревать их в скимминге.

«Команда следователей провинциальной полиции получила информацию о двух подозреваемых европейской наружности, перемещающихся по Патонгу и Камале на черно-красном мотоцикле Yamaha и снимающих средства через банкоматы, используя поддельные карты», – рассказал подполковник Мабангйанг.

«Нам сообщили, что двое подозреваемых только что покинули Патонг и направились в Камалу, так что мы оборудовали чекпоинт и принялись ждать. При появлении подозреваемых им было приказано остановиться, после чего был проведен досмотр и обнаружено 43 поддельных банковских карты и 5000 бат наличными. Затем мы обыскали их номер в Royal Prince Residence, где нашли 427 клонированных карты, устройства для скимминга, планшетный компьютер и другие улики», – закончил подполковник.

Напомним, ранее в этом году крупной атаке компьютерных мошенников подвергся Государственный сберегательный банк Таиланда. В общей сложности злоумышленники вывели через банкоматы GSB более 12 млн бат. Полиция уверена, что следы этого преступления также ведут в Россию (подробнее читайте здесь). В частности, в розыск объявлен гражданин РФ Рустам Шамбасов (больше информации по этой ссылке).

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