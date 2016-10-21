Двое россиян погибли в аварии на Bypass Rd.

Авария произошла после полуночи 21 октября в районе комплекса Siam Niramit. Автомобиль с россиянами вылетел с проезжей части и врезался в столб.

21 Октября 2016 12:00:26

Полиция обещает установить причину аварии. Фото: Kusoldharm Foundation

Двое граждан России погибли в дорожной аварии, произошедшей около 00:30 пятницы, 21 октября, на шоссе Bypass Rd. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий сильно поврежденный автомобиль Honda, врезавшийся в придорожный столб. Внутри машины находились два человека.

При помощи специального оборудования спасатели получили доступ к салону автомобиля, но к тому моменту водитель и пассажир признаков жизни не подавали. Полиция уже установила личность мужчины, находившегося за рулем. Погибшим оказался сотрудник одной из местных туристических компаний. Данных о личности пассажира правоохранители СМИ не передали.

«Машина на высокой скорости двигалась в северном направлении, когда водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в столб. Мы проведем расследование точных причин аварии», – заявил майор полиции Пхукет-Тауна Наттая Супханпонг.

Тела погибших были доставлены в морг больницы Vachira Hospital. Их имена не разглашаются до оповещения родственников.