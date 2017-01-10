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Двое итальянцев задержаны за осквернение флага Таиланда

Полиция провинции Краби оперативно установила личности и задержала двоих туристов из Италии, сорвавших несколько тайских флагов со здания на Soi Maharaj 4 в тамбоне Пак-Нам.

Новости Пхукета

10 Января 2017 09:27:57

Полиция задержала двоих молодых людей, сорвавших несколько тайских флагов с фасада здания в Краби. Фото: Bangkok Post
Полиция задержала двоих молодых людей, сорвавших несколько тайских флагов с фасада здания в Краби. Фото: Bangkok Post

Инцидент произошел под прицелом камеры уличного видеонаблюдения и выложенные в интернет кадры вызвали широкий резонанс и общественное возмущение. На видео было видно, как около 3:30 ночи 7 января двое молодых мужчин европейской внешности срывают тайские флаги, после чего один из них переворачивает несколько горшков с цветами.

В понедельник, 9 января, полиция Краби сообщила о задержании обоих подозреваемых, которыми оказались 20-летний Тобиас и 18-летний Иан из Италии. По словам сотрудников полиции, оба задержанных признали, что на видеозаписи запечатлены именно они, но мотива своего поступка назвать не смогли, поскольку «были очень пьяны и ничего не помнили». Оба раскаялись и публично принесли извинения.

«Мы были очень пьяны. Но мы любим тайский народ и любим тайскую культуру», – цитирует Bangkok Post слова Тобиаса.

Лейтенант полиции Краби Кхунсавай Кхунно подтвердил, что мужчинам предъявлены обвинения в осквернении национального флага и нанесении ущерба частной собственности. Максимальная ответственность по первой из этих двух статей – до 2 лет тюрьмы и/или штраф в размере до 4000 тыс. бат.

Оригинальный материал Bangkok Post читайте здесь.

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