Двое иностранцев погибли в дорожной аварии на Пхукете

Два человека погибли в дорожной аварии, произошедшей минувшей ночью на шоссе Chao Fa West Rd. в районе Dibuk Hospital.

6 Декабря 2016 13:11:39

Автомобиль и скутер столкнулись лоб в лоб на шоссе в Вичите. Фото: Дараван Накнакхон

Полиция получила сообщение о ДТП около 03:00. Прибывший на место событий наряд обнаружил поврежденный скутер Honda Scoopy и седан Toyota Vios. По предварительной версии, транспортные средства столкнулись лоб в лоб.

Один из участников ДТП скончался на месте событий. В полиции говорят, что погибший был иностранцем, но личность его не установлена. Второй иностранец доставлен в Dibuk Hospital, но спасти его жизнь медикам не удалось.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства ДТП и устанавливает личности погибших. По словам лейтенанта Кхвансиринарта Тхайрата, за рулем седана Toyota Vios находилась гражданка Южной Кореи Ли Хиеми.