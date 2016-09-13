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ДВЕРЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В LEOPARD

Дата/Время начала: 1 Октября 2016 10:00:00 - 2 Октября 2016 17:00:00

Приглашаем вас 1-2 октября на экскурсию по нашему новому офису продаж в Таиланде и знакомство с парусными катамаранами Leopard 40 и Leopard 48, а равно моторными Leopard 43 Powercat и Leopard 51 Powercat. Узнайте из первых рук, что представляет из себя новый Leopard 51 Powercat, доступный для покупки прямо на месте по специальной цене. Вход свободный. Место проведения: Ao Po Grand Marina. Ждем вас с 10:00 до 17:00, телефон 081 766 1799.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Кит
Адрес : Ao Por Grand Marina
телефон : 081 766 1799
Веб-сайт : www.leopardcatamarans.com/
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Расположение

 

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