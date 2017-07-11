Двенадцатилетний ребенок погиб в аварии автобуса на холме в Патонге

Туристический автобус, перевозивший группу отдыхающих из Китая, разбился на спуске с холма Patong Hill.

11 Июля 2017 09:28:43

Согласно первым сообщениям с места событий, авария произошла около 23:00. Туристический автобус не смог затормозить на спуске с холма, на высокой скорости вылетел на Pisitkoranee Rd., перевернулся на бок и врезался в здание. В процессе падения неуправляемый автобус едва не зацепил машину и мотоцикл, следовавшие во встречном направлении.

Согласно предварительным данным, всего в автобусе находилось 36 пассажиров, в том числе 31 турист из Китая. В результате аварии 25 из них пострадали. Подтверждена смерть одного из пассажиров – 12-летнего мальчика из Китая. Позже врачи уточнили эту информацию: мальчику было 10 лет, вместе с ним погиб его отец (см. обновленную статью здесь).

Водитель автобуса Криттапорн Нуандуа был доставлен в политический участок Патонга для дачи показаний.

Напомним, менее двух недель назад в аналогичную аварию попал другой автобус с группой китайских туристов. В результате ДТП погиб местный мотоциклист, пострадали более 20 человек.

Полиция заявила о намерении принять меры в отношении не только водителя (его обвиняют в опасном вождении), но и компании, которой принадлежал автобус (предполагается, что транспортное было технически непригодно для выхода в рейс).