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Две женщины задержаны по делу о серии краж в Вичите

В понедельник, 29 мая, полиция задержала двух женщин, подозревающихся к причастности к серии краж, совершенных 18 мая в Вичите.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Июня 2017 11:57:47

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подозреваемые – 28-летняя Наттха Вилардлад и 38-летняя Варапорн Тхичинпхонг – были задержаны в жилом поселке Panason Villa Borae около 17:00 понедельника, 29 мая. Женщин задержали в рамках расследования дела о серии квартирных краж, совершенных 18 мая в комплексе шопхаусов Anuphas Manorom и в ряде других мест в Вичите.

Выйти на подозреваемых полиции удалось, после того, как было установленно транспортное средство, которое использовалось при совершении краж. Машина затем была обнаружена перед одним из домов в Panason Villa Borae, где в момент появления полицейских находились Наттха и Варапорн. В ходе досмотра жилого помещения полиция обнаружила некоторые вещи, которые числились украденными, а также две пневматические винтовки.

Полиция сообщила, что на допросе Варапорн и Наттха заявили, что изъятые полицией вещи принес в дом супруг последней, некто Сопхон Хиемхарн, а пикап принадлежал Вираюту Вилардладу. В каком родстве он состоит с Наттхой, полицейские не уточнили.

В настоящий момент неизвестно, были ли задержаны мужчины, на которых указали Варапорн и Наттха.

 

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