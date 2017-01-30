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Две пойманные коралловые рыбки обошлись туристу в 100 тыс. бат

Турист из Китая, поймавший двух коралловых рыбок во время экскурсии на остров Рача-Яй, был оштрафован на 100 тыс. бат.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Января 2017 12:10:00

35-летний турист из Китая по имени Хуанг Йонгджиа был задержан официальными лицами на острове Рача-Яй 24 января. Причиной задержания стало нарушение запрета на вмешательство в жизнь морской фауны. В момент появления представителей власти, в руках у туриста была пластиковая бутылка с двумя рыбами-попугаями внутри.

В сопровождении работников Департамента морских и прибрежных ресурcов(DMCR) Хуанг Йонгджиа был доставлен в полицейский участок Чалонга, где ему предъявили обвинения по соответствующей статье.

«Он был оштрафован на 100 тыс. бат за свои действия», – подтвердил «Новостям Пхукета» лейтенант полиции Чалонга Саккарин Сангджарон.

Комментируя задержание, директор пхукетского офиса DMCR Сучат Раттанаруангсри посетовал на то, что зачастую гиды просто не объясняют туристам, что ловить рыбок на рифе запрещено.

В четверг, 26 января, официальные лица установили на Рача-Яй таблички, предупреждающие гостей острова об ответственности за нарушение правил поведения. Знаки установлены в трех бухтах, популярных у туристов из-за рубежа. Информация доступна на трех языках: тайском, китайском и английском. Как пояснил Сучат Раттанаруангсри, основных правил – четыре.

1. Запрещено ставить лодки на якорь на коралловых рифах.

2. Запрещено ходить по кораллам.

3. Запрещено кормить рыб, собирать кораллы и ловить представителей морской фауны.

4. Запрещено оставлять мусор на острове и в его акватории.

«Наказание за нарушение этих правил – до года тюрьмы и штраф на сумму до 100 тыс. бат», – заявил директор пхукетского офиса DMCR.

«Мы будем пристально следить за тем, что происходит на Рача-Яй», – добавил он.

Подробнее о проблемах острова Рача-Яй читайте здесь.

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