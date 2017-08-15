The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Две идентичных аварии произошли утром 12 августа у Home Pro в Таланге

Два водителя не справились с управлением своими транспортными средствами на Thepkrasattri Rd. утром 12 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Августа 2017 10:10:45

Сообщение о первой аварии поступило в полицию около 7:00 утра. Прибывший по вызову наряд обнаружил поврежденное такси Toyota Corolla, перегородившее одну из полос движения. Как установили полицейские, 45-летний водитель такси Чайот Бугонг не справился с управлением на мокрой дороге, вследствие чего машину вынесло на разделительную линию, где она столкнулась с деревом.

В результате аварии автомобилю оторвало левое переднее колесо, но водитель избежал сколь-нибудь серьезных травм. Пассажиров в салоне такси не было.

Пока полицейские работали на месте аварии, примерно в 150 м от них произошло второе ДТП. Пикап Mazda вылетел на разделительную линию и столкнулся с деревом, получив повреждения левой передней части кузова. Находившийся за рулем 54-летний Пират Кхамклиенг признался, что также не справился с управлением на мокрой дороге. Серьезных травм господину Кхамклиенгу удалось избежать, в салоне он также находился один.

Лейтенант Бунсерм Сримора из полиции Таланга сообщил «Новостям Пхукета», что оба водителя были проверены на алкоголь, результаты тестов оказались отрицательными. О предъявлении водителям обвинений офицер не сообщил.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Ветеринары готовы выпустить на волю располневшую на стритфуде макаку
Ветеринары готовы выпустить на волю располневшую на стритфуде макаку
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона
Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона
Вкус улицы: Простор в простоте
Вкус улицы: Простор в простоте
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.