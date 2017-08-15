Две идентичных аварии произошли утром 12 августа у Home Pro в Таланге

Два водителя не справились с управлением своими транспортными средствами на Thepkrasattri Rd. утром 12 августа.

15 Августа 2017 10:10:45

Сообщение о первой аварии поступило в полицию около 7:00 утра. Прибывший по вызову наряд обнаружил поврежденное такси Toyota Corolla, перегородившее одну из полос движения. Как установили полицейские, 45-летний водитель такси Чайот Бугонг не справился с управлением на мокрой дороге, вследствие чего машину вынесло на разделительную линию, где она столкнулась с деревом.

В результате аварии автомобилю оторвало левое переднее колесо, но водитель избежал сколь-нибудь серьезных травм. Пассажиров в салоне такси не было.

Пока полицейские работали на месте аварии, примерно в 150 м от них произошло второе ДТП. Пикап Mazda вылетел на разделительную линию и столкнулся с деревом, получив повреждения левой передней части кузова. Находившийся за рулем 54-летний Пират Кхамклиенг признался, что также не справился с управлением на мокрой дороге. Серьезных травм господину Кхамклиенгу удалось избежать, в салоне он также находился один.

Лейтенант Бунсерм Сримора из полиции Таланга сообщил «Новостям Пхукета», что оба водителя были проверены на алкоголь, результаты тестов оказались отрицательными. О предъявлении водителям обвинений офицер не сообщил.