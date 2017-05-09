Два взрыва прогремели в Big C в Паттани

Два взрывных устройства сработали в торговом центре Big C в провинции Паттани во вторник, 9 мая.

9 Мая 2017 16:32:30

Фото: Bangkok Post / @kunkimka Twitter

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на южное бюро Isra News Centre, в результате происшествия пострадали около 20 человек.

Издание не уточняет, когда именно прогремели взрывы, но отмечает, что бомбы были приведены в действие по схеме двойного удара: второе устройство сработало через некоторое время после первого, когда люди эвакуировались из здания торгового центра.