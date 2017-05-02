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Два туриста пострадали в столкновении автобуса и экскаватора

Автобус с группой туристов из Китая столкнулся с экскаватором на шоссе в районе Тай-Муанг провинции Пханг-Нга утром 30 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Мая 2017 08:45:28

Полиция получила сообщение об аварии у въезда в жилой поселок Moo Baan Hua Nam около 10 утра. Прибывшие по вызову специалисты обнаружили автобус с номерными знаками провинции Накхон-Сри-Тхаммарат и троих пострадавших: водителя и дву туристов из Китая. Последние были доставлены в больницу Thai Muang Hospital, шофер отделался легкими травмами.

Полиция пока не раскрыла подробностей аварии, но полученные автобусом повреждения указывают на то, что он зацепил крышей ковш экскаватора, в результате чего металл буквально «вскрыло» ковшом. О предъявлении обвинений кому-либо из водителей пока также неизвестно.

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